ยูนิโคล่ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 15 ปี ที่ 'ใส่ใจทุกวัน ก้าวไปพร้อมคุณ' สะท้อนแนวคิด LifeWear ที่ใส่ใจชีวิตประจำวัน และเติบโตเคียงข้างคนไทยอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศเริ่มต้นการฉลองครบรอบ 15 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นของแบรนด์เสื้อผ้าจากประเทศญี่ปุ่น สู่แบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก และอยู่คู่คนไทยมาเป็นระยะเวลา 15 ปี เพื่อขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้การสนับสนุนยูนิโคล่เป็นอย่างดีเสมอมา และเปิดโอกาสให้ไอเท็มไลฟ์แวร์ (LifeWear) ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน พร้อมก้าวสู่ปีที่ 16 ที่ยูนิโคล่มุ่งมั่นที่จะ 'ใส่ใจทุกวัน ก้าวไปพร้อมคุณ' ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาเสื้อผ้าและบริการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และเติบโตไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน


15 ปีแห่งความใส่ใจ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน

หากลองย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่ยูนิโคล่เปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ที่ยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ ยูนิโคล่เชื่อว่าเสื้อผ้าที่ดีคือเสื้อผ้าที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้จริง จึงมุ่งพัฒนาเสื้อผ้าที่ตอบโจทย์สภาพอากาศและไลฟ์สไตล์ของคนไทย ด้วยดีไซน์เรียบง่าย ฟังก์ชันใช้งานจริง และสวมใส่ได้ในทุกวัน ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา ยูนิโคล่ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเพียงแบรนด์เสื้อผ้า แต่คือผู้ส่งต่อปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ที่เชื่อว่าเสื้อผ้าที่ดีต้องมีพลังในการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้จริง ยูนิโคล่จึงมุ่งพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างเข้าใจที่สุด เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทย ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสไตล์ ช่วยเสริมความมั่นใจให้คุณในทุกจังหวะของชีวิต

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ไอเท็มไลฟ์แวร์ที่ครองใจชาวไทยจนเป็น Thailand’s Iconic LifeWear Item ประกอบไปด้วย

• UV Protection ไอเท็มที่มีเทคโนโลยีที่ป้องกันรังสียูวีเมื่อสวมใส่ เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย ช่วยให้มั่นใจได้ทุกกิจกรรมทั้งในและนอกอาคาร
• AIRism เทคโนโลยีผ้าเพื่อปรับสมดุลความสบาย (Comfort Conditioning Technology)
• Uniqlo T-shirt เสื้อยืดหลากดีไซน์ สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ได้กับทุกสไตล์ เหมาะกับการสวมใส่ในทุกๆ วัน ตั้งแต่ลุคสบายๆ ไปจนถึงลุคแคชวลสำหรับทำงาน
• HEATTECH เทคโนโลยีผ้าที่เปลี่ยนความชื้นเป็นความร้อน และกักเก็บความอุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใส่สบาย เป็นไอเท็มยอดนิยมของคนไทยโดยเฉพาะสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
• Jeans กางเกงยีนส์ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายในการสวมใส่ มีให้เลือกหลากหลายดีไซน์ เพื่อให้ใส่ได้หลากหลายโอกาส


ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน

ยูนิโคล่ ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจตลอด 15 ปีที่ผ่านมา และจะนำความไว้วางใจของชาวไทยเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นและพัฒนาไอเท็มไลฟ์แวร์ที่ดียิ่งขึ้น และการบริการที่น่าประทับใจไม่ว่าจะผ่านการใช้บริการที่ร้านสาขา หรือออนไลน์สโตร์ของยูนิโคล่

นายโคสุเกะ โคบายาชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ยูนิโคล่ขอขอบคุณความไว้วางใจจากชาวไทยที่มอบให้เรามาโดยตลอด โดย 15 ปีที่ผ่านมายูนิโคล่มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นไอเท็มที่เน้นฟังก์ชันการใช้งานอย่าง UV Protection ที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อเสื้อกันยูวี ไปจนถึงไอเท็มไลฟ์สไตล์ยอดนิยมอย่างเสื้อยืดและกางเกงยีนส์ นอกจากนี้ เมื่อถึงช่วงเวลาของการท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยเฉพาะฤดูหนาว คอลเลกชันเสื้อกันหนาวของยูนิโคล่ ก็มักเป็นตัวเลือกแรกๆ ที่ลูกค้านึกถึงเสมอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบ 15 ปีในปีนี้ ยูนิโคล่เตรียมส่งมอบความพิเศษมากมายในด้านสินค้าและการบริการผ่านแคมเปญต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืนที่เราจะนำเสนอให้ลูกค้าตลอดทั้งปีนี้ครับ”

ส่วนหนึ่งของความพิเศษที่ยูนิโคล่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า ได้แก่

• การเปิดร้านสาขาใหม่: ปัจจุบันยูนิโคล่เปิดให้บริการ 73 สาขาทั่วประเทศไทย และในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้จะเปิดสาขาที่ 74 ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 อโศก
• เทศกาลขอบคุณลูกค้า: ที่ยูนิโคล่ได้จัดต่อเนื่องมาหลายปี โดยในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2569-4 มิถุนายน 2569 และฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี
• งานอีเวนต์ 26SS UT: ณ แฟชั่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569-14 มิถุนายน 2569 ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงเสื้อยืดลายกราฟิกคอลเลกชันต่างๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกอีกด้วย

“ก้าวต่อไปพร้อมคุณ” - มากกว่าแฟชั่น คือความยั่งยืน

การก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 ของยูนิโคล่ในครั้งนี้มาพร้อมพันธกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจทุกวัน ก้าวไปพร้อมคุณ” ยูนิโคล่ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ ที่ช่วยสร้างสังคมและชุมชนให้น่าอยู่ พร้อมส่งต่อคุณค่าสังคมที่ยั่งยืนให้แก่คนไทยในระยะยาว

นอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ยูนิโคล่จัดเตรียมสินค้าพิเศษและบริการต่างๆ อีกมากมายตลอดปี โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยูนิโคล่สำหรับแคมเปญฉลองครบรอบ 15 ปี ได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/cp/anniversary
ยูนิโคล่ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 15 ปี ที่ 'ใส่ใจทุกวัน ก้าวไปพร้อมคุณ' สะท้อนแนวคิด LifeWear ที่ใส่ใจชีวิตประจำวัน และเติบโตเคียงข้างคนไทยอย่างยั่งยืน
