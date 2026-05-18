ไอ.ซี.ซี. ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมมอบผลิตภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือสหพัฒน์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ในการนี้คณะผู้บริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้มอบแผ่นเช็ดทำความสะอาดผิวชนิดเปียก และกระดาษเช็ดหน้าอองฟองต์ แบรนด์ภายใต้ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำนวน 14 ลัง ให้แก่ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง