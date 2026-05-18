จับไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าไม่มี! ‘จตุรงค์’ ชี้ช่องโหว่ปราบทุจริต ข้าราชการรู้แกวปรับตัวรับส่วยเนียนตา ซัดหน่วยงานไหนไร้สินบนยังหาไม่เจอ

"จตุรงค์ สุขเอียด" นักข่าวสายสืบสวนสอบสวนชื่อดัง ออกมาแฉพฤติกรรมคอร์รัปชันของข้าราชการยุคใหม่ ที่ปรับตัวหนีกล้องและเลี่ยงการทิ้งร่องรอยเส้นทางการเงิน หันมารับส่วยเงินสดและใช้คนกลางเป็นหน้าม้า ชี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การหาหลักฐานมัดตัวแบบ "คาหนังคาเขา" ทำได้ยากขึ้น พร้อมสะท้อนความย้อนแย้งที่น่าตกใจของสังคมไทย... ข่าวจับคนโกงบนหน้าจออาจดูลดลง แต่ดัชนีคอร์รัปชันในสายตาสากลกลับพุ่งสูงปรี๊ดอย่างมีนัยสำคัญ!
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. จตุรงค์ สุขเอียด นักข่าวสายสืบสวนสอบสวนชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็น การจับข้าราชการทุจริตจำเป็นต้องใช้กล้องแอบถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานมัดตัวแบบคาหนังคาเขา แต่ปัจจุบันรูปแบบการทุจริตได้ปรับตัวให้แนบเนียนและซับซ้อนขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับผิด เช่น การใช้คนกลางเก็บส่วยสติ๊กเกอร์ หรือการรับสินบนเป็นเงินสดเพื่อทำลายเส้นทางการเงิน ทำให้การหาหลักฐานเชิงประจักษ์ในหลายหน่วยงานทำได้ยากขึ้นและเสี่ยงต่อการถูกฟ้องกลับหากกล่าวหาลอยๆ
ซึ่งสถานการณ์นี้สะท้อนความย้อนแย้งที่ชัดเจนว่า แม้ข่าวการจับกุมการทุจริตภายในประเทศจะดูเหมือนลดลง แต่ดัชนีปัญหาคอร์รัปชันของประเทศในสายตาสากลกลับยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุขอความว่า
"เหตุผลทำไม เวลาจะจับข้าราชการทุจริต จึงต้องติดกล้องแอบถ่ายเพราะต้องมีหลักฐานการทุจริตแบบคาหนังคาเขา
เขาจะได้โต้แย้งไม่ได้ว่า ไม่จริงแต่การทุจริตสมัยนีัต่างจากสมัยก่อนมาก ทุกคนกลัวและรู้ว่า มีกล้องจึงไม่ง่ายถ้าจะเอาภาพและเสียงมาเปิดโปงทำให้ข่าวจับทุจริตในทีวีจึงลดลง แต่ไม่ได้หมายถึงการทุจริตลดลงหรือไม่มีแล้วแต่เขาเปลี่ยนวิธีเรียก วิธีรับ
เช่น ปัญหาส่วยใช่ไหมครับเมื่อก่อนคนขับรถจะโยนเงินไว้ตามด่านตำรวจจะเดินเก็บเมื่อถูกเปิดโปง ก็เปลี่ยนมาซื้อสติ๊กเกอร์ คนทำและขายสติ๊กเกอร์จะไม่ใช้ตำรวจ แต่ให้กลุ่มรถบรรทุกที่สมัครใจทำผิด บรรทุกเกิน หาตัวแทนมาเก็บเป็นรายเดือนไปส่ง
การรับ ก็ไม่โอน แต่ใช้เงินสด เลี่ยงมีหลักฐานเส้นเงิน
หรือกรณี เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เช่น อุตสาหกรรม ที่เขาจะไปเก็บเอากับเจ้าของโรงงาน ก็ หาโรงงานไม่ผ่านมาตรฐาน ที่กำหนดแล้วหาจุดเรียกเงินตั้งแต่โครงสร้าง ยันน้ำเสียทีก็ปล่อยออกมาการเรียกก็มีทั้งเรียกแบบตำรวจทำ หรือบางพื้นที่เจ้าหน้าที่บางคนก็เข้าไปหาเป็นครั้งๆไปแม้แต่แรงงานต่างด้าว ก็มีมากในสมัยก่อนกรมศุลกากร และอื่นๆ เอาว่า หน่วยงานไหนไม่มีการทุจริต ไม่มีการเรียกรับสินบน อันนี้ ยังหาดูเป็นตัวอย่างยังไม่ได้ เลยครับเพราะแม้แต่เวลาเลือกตั้งมีการกล่าวหา นักการเมืองซื้อ แต่สุดท้าย ก็ยังจับใครไม่ได้การเปิดผลโพลแบบกว้างๆ ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เขาจึงขู่จะฟ้องเอาได้ ไงครับ
มันเลยแปลกที่เราพบการทุจริตกันเองน้อย แต่ดัชนีประเทศที่มีปัญหาคอรัปชั่นของประเทศกลับสูง... อย่างมีนัยนะเสมอ?"