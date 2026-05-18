แผ่นดินไหว 5.3 ใกล้ชายฝั่งตอนใต้พม่า ตึกสูงกลางกรุงเทพฯ-ภาคเหนือสั่นไหว

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เมื่อเวลา 09.05 น. ตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 5.3 แมกนิจูด ลึก 10 กิโลเมตร บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา (พิกัด 16.351°N, 96.286°E) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 247 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสะกาย (Sagaing Fault) ซึ่งเป็นรอยเลื่อนมีพลังขนาดใหญ่ในภูมิภาคประมาณ 23 กิโลเมตร
แผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทย ประชาชนที่อาศัยหรือทำงานอยู่บนอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ และลำปาง สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวเล็กน้อย
ทางด้านกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันว่า ในเบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระทบถึงขั้นสร้างความเสียหายในประเทศไทย