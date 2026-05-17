นักท่องเที่ยวจีนป่วนอีก สนามบินกัวลาลัมเปอร์ เหตุไม่มีเงินซื้อตั๋วกลับบ้าน

นักท่องเที่ยวจีนป่วนสนามบิน จากไทยไปมาเลเซีย รวบสาวแดนมังกรก่อเหตุป่วนบุกพื้นที่หวงห้าม ภายในท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ สาเหตุเพราะมาเที่ยวเมื่อสิ้นเดือน เม.ย. แต่ไม่มีเงินซื้อตั๋วขากลับ
วันนี้ (17 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประเทศมาเลเซีย ตำรวจเขตท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) ควบคุมตัวหญิงชาวจีนรายหนึ่งมาที่ศาลแขวงเซปัง รัฐสลังงอร์ เพื่อดำเนินคดี หลังก่อเหตุพยายามเข้าไปในพื้นที่หวงห้าม ภายในประตูทางออก C อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่ พฤติกรรมดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่คุ้มครองและสถานที่คุ้มครอง พ.ศ. 2502 โดยในวันนี้ผู้ต้องสงสัยถูกนำตัวขึ้นศาล และถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม หากถูกตัดสินว่ามีความผิด จะมีโทษปรับสูงสุด 1,000 ริงกิต จำคุกสูงสุด 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.35 น. ของวันเสาร์ (16 พ.ค.) ผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นหญิงชาวจีน ได้ผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติโดยไม่มีบัตรโดยสาร ก่อนที่จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาสอบถาม หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ของบริษัทมาเลเซีย แอร์พอร์ต โฮลดิ้ง เบอร์ฮัด (MAHB) สามารถช่วยจับกุมผู้ต้องสงสัยได้สำเร็จเมื่อเวลาประมาณ 13.45 น. จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหญิงคนดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา เพื่อมาพักผ่อนกับเพื่อน แต่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับประเทศบ้านเกิด
ก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวจีนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ภายในสนามบินในภูมิภาคอาเซียน เช่น ชายชาวจีนวัย 31 ปี ก่อเหตุใช้เท้าถีบประตูช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ หรือ Automated Border Control ในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พ.ค. เหตุเพราะวางบัตรโดยสารเครื่องบินลงบนช่องอ่านหนังสือเดินทาง เครื่องจึงไม่ทำงาน ประตูไม่เปิด เมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว กลับด่าทอเป็นภาษาจีน และภาษาอังกฤษด้วยถ้อยคำหยาบคาย และพยายามจะเข้ามาทำร้าย แต่ภรรยาได้เข้ามาห้าม เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติเสียหาย คิดเป็นมูลค่า 450,000 บาท ขณะนี้ถูกดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุคคลต้องห้ามในระบบ สตม. หรือ Blacklist เนื่องจากมีพฤติการณ์เป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม ห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิต
อนึ่ง ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 มาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวรวม 10,647,200 คน โดยนักท่องเที่ยวจีนมีนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 2 จำนวน 1,408,590 คน รองจากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นแชมป์จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด จำนวน 5,141,280 คน อันดับ 3 อินโดนีเซีย จำนวน 1,047,976 คน อันดับ 4 ประเทศไทย จำนวน 612,040 คน และอันดับ 5 บรูไน จำนวน 375,937 คน โดยในปีนี้ทางการมาเลเซียจัดแคมเปญ Visit Malaysia 2026 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ 43 ล้านคน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 329 พันล้านริงกิต หรือ 15.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยใช้งบประมาณจัดสรรให้กับภาคการท่องเที่ยวมากกว่า 700 ล้านริงกิต เฉพาะแคมเปญ VM2026 มากกว่า 500 ล้านริงกิต ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น