ทัวร์ลงยับ! รถเมล์ขับซิ่ง ทำหญิงชราล้มหัวฟาดกระจกแตก เจ็บหนัก-อ้วกพุ่ง แต่กระเป๋ารถกลับขู่รีดเงินค่ากระจก (ชมคลิป)

โลกออนไลน์ระอุ หลังสาวรายหนึ่งเผยแม่ของเธอล้มหัวฟาดกระจกรถเมล์จนแตกและบาดเจ็บสาหัส แต่แทนที่พนักงานจะเร่งช่วยเหลือ กลับสนใจ “ค่าเสียหายกระจก” มากกว่าชีวิตคนเจ็บ ซ้ำยังเรียกเก็บเงินค่าซ่อมทันที ด้านครอบครัวสุดช้ำ กว่าจะได้รักษาต้องรอนานกว่า 5 ชั่วโมง ก่อนแพทย์สั่งแอดมิทด่วนหลังมีอาการอาเจียนและเสี่ยงกระทบสมอง ด้านชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่น ติดแฮชแท็ก #ขสมก
วันนี้ (17 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ทันที หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "Noo Pang Pang" ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์สุดสะเทือนใจและตั้งคำถามถึง "จิตสำนึก" ของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เมื่อคุณแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุล้มหัวฟาดบนรถเมล์จนบาดเจ็บสาหัส แต่กลับถูกพนักงานเพิกเฉย แถมยังโดนเรียกเก็บค่าเสียหายทำกระจกรถแตกก่อนเป็นอันดับแรก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08:02 น. ของวันที่ 16 พฤษภาคม จากภาพกล้องวงจรปิดบนรถเมล์ เผยให้เห็นวินาทีที่คุณแม่กำลังลุกขึ้นยืนเพื่อเตรียมตัวลงรถ แต่เป็นจังหวะที่รถเมล์กำลังเลี้ยวเข้าโค้งพอดี ทำให้คุณแม่เสียหลักเซไปกระแทกกับขอบที่นั่งและศีรษะชนเข้ากับกระจกข้างรถอย่างแรงจนกระจกแตก ส่วนแขนซ้ำเขียวระบม
สิ่งที่คุณแป้งและครอบครัวรับไม่ได้ที่สุดคือ ท่าทีของกระเป๋ารถเมล์และคนขับ แทนที่จะเข้ามาปฐมพยาบาลหรือเร่งนำส่งโรงพยาบาล กลับตะโกนบอกกันว่ากระจกแตก และพยายามยัดเยียดความผิดให้คุณแม่ว่าเป็น "ความประมาท" พร้อมเรียกเก็บเงินค่าเสียหายสูงถึง 4,300 บาท ทันที โดยไม่สนว่าคนเจ็บมีโรคประจำตัวทั้ง โรคลมชัก โรคหัวใจ และความดันโลหิต
เมื่อคุณแป้งโทรคุยและพยายามถามว่านำแม่ส่งโรงพยาบาลหรือยัง ฝั่งพนักงานกลับนิ่งเฉยและบังคับให้ทางครอบครัวเดินทางมาเคลียร์เรื่องค่าเสียหายที่อู่รถก่อน หลังจากไปตกลงกันที่โรงพัก โดยคนขับอ้างว่าเป็นพนักงานใหม่และขอให้ช่วยจ่ายค่าซ่อมกระจกคนละครึ่งเป็นเงิน 2,000 บาท ทางครอบครัวจึงขอลงบันทึกประจำวันเพื่อพารักษาก่อน แต่ความลำบากยังไม่จบแค่นั้น เมื่อทางรถเมล์แจ้งว่าต้องไปรักษาที่ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เท่านั้นเพราะดิวกันไว้ ทั้งที่เหตุเกิดแถวหมอชิต กว่าจะถึงโรงพยาบาลก็เป็นเวลาบ่ายโมงกว่า (ช้าไปกว่า 5 ชั่วโมง) เมื่อพบแพทย์ คุณแม่แจ้งว่าปวดหัวระดับ 8 (จากเต็ม 10) ก่อนจะมีอาการมึนหัวอย่างรุนแรงและอาเจียนออกมาไม่หยุด จนแพทย์ต้องสั่งให้แอดมิท (Admit) ทันทีเพื่อเฝ้าดูอาการทางสมอง
ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยของรถเมล์จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาเข้าพบคุณแป้งที่โรงพยาบาลเพื่อกล่าวคำขอโทษ โดยยอมรับผิดว่าได้รับข้อมูลจากคนขับและกระเป๋ารถเมล์มาไม่ครบถ้วน ด้านคุณแป้งตอกกลับไปอย่างเจ็บแสบว่า“ส่วนค่าเสียหาย 2,000 บาทที่บอกให้ฉันช่วยจ่ายค่าวางกระจกน่ะ รอให้แม่ฉันหายดีก่อนแล้วกัน ค่อยมาคุยกัน”
ขณะนี้ชาวเน็ตต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์และติดแฮชแท็ก #ขสมก เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของผู้โดยสารด่วน
