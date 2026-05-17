กัมพูชาเปิดตัวแบรนด์ใหม่ The Pizza Cambodia แทนที่ The Pizza Company ของเสียม

อดีตแฟรนไชส์ร้าน The Pizza Company ในกัมพูชา เปิดตัว TPC Pizza ที่ย่อมาจาก The Pizza Cambodia อย่างเป็นทางการ 11 สาขา หลังทุนสิงคโปร์ซื้อกิจการ หวังเป็นแบรนด์พิซซ่าของกัมพูชาอย่างแท้จริง
วันนี้ (17 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ร้านพิซซ่าที่ชื่อว่า TPC Pizza ที่ย่อมาจาก The Pizza Cambodia เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา ที่ศูนย์การค้าชิปมง 271 เมกามอลล์ ถนนนโรดม ในกรุงพนมเปญ วางตำแหน่งเป็นแบรนด์พิซซ่าสัญชาติกัมพูชาที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนจาก Palms Food International กลุ่มบริษัทอาหารจากสิงคโปร์ มีเป้าหมายที่จะผสมผสานเมนูโปรดของลูกค้าเข้ากับเอกลักษณ์ความเป็นกัมพูชาอย่างชัดเจน
นายวิรัก เทป ผู้จัดการทั่วไป TPC Pizza กล่าวว่า การเปิดสาขาครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่การเปิดร้านอาหารในเครืออีกแห่งหนึ่ง เป็นจุดสูงสุดของการเฝ้าดูการเติบโตอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภคในกัมพูชามาหลายปี วันนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับร้านอย่าง TPC Pizza ชื่อดังกล่าวย่อมาจาก The Pizza Cambodia ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งใจเลือกเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ของชาติ แต่ TPC Pizza ตั้งมาเพื่อให้จำง่าย และลูกค้าออกเสียงง่าย
ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะเป็นแบรนด์พิซซ่าของกัมพูชาอย่างแท้จริง ผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ เช่น ลวดลายโครมาแบบดั้งเดิม และดอกรอมดูล ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชา การเลือกใช้สิ่งเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมกัมพูชา มากกว่าจะเป็นการทำการตลาด แบรนด์ที่สร้างขึ้นเพื่อกัมพูชาควรสะท้อนความงดงามนั้นด้วย บริษัทฯ ต้องการให้ร้านอาหารแห่งนี้ให้ความรู้สึกเป็นกัมพูชาอย่างแท้จริง ทุกอย่างในเมนูทำด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงประเทศกัมพูชาเป็นสำคัญ
ด้านนายไมเคิล ชิค กรรมการผู้จัดการ Palms Food International กล่าวว่า การตัดสินใจเปิดตัว TPC Pizza มีรากฐานมาจากประเทศกัมพูชาเอง บริษัทนี้เป็นแบรนด์ที่กัมพูชา สามารถเรียกได้ว่าเป็นของตนเองอย่างแท้จริง เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และธุรกิจในกัมพูชา โดยระบุว่าการเติบโตของบริษัทควรมีส่วนช่วยโดยตรงต่อชุมชนท้องถิ่น ร่วมงานกับพันธมิตรในกัมพูชาแล้วหลายราย รวมถึงธนาคาร ACLEDA, บริษัทเบียร์กัมพูชา, Cellcard และซัพพลายเออร์และผู้ผลิตในท้องถิ่นอื่นๆ ความไว้วางใจที่สร้างขึ้นในตลาดนี้ ไม่ได้หายไปเพียงแค่เปลี่ยนชื่อ หน้าที่ของเราคือการต่อยอดจากความไว้วางใจนั้น
ปัจจุบัน TPC Pizza มีสาขา 11 แห่งในกรุงพนมเปญ และคาดว่าจะเปิดสาขาเพิ่มก่อนสิ้นเดือนนี้ บริษัทฯ ยังยืนยันว่ากำลังดำเนินการขยายธุรกิจไปยังต่างจังหวัดอยู่แล้ว นายชิคกล่าวว่า เป้าหมายระยะยาวคือการทำให้ TPC Pizza กลายเป็นแบรนด์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารที่กำลังพัฒนาของกัมพูชา และเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคในท้องถิ่นรู้สึกภาคภูมิใจที่จะสนับสนุนอย่างแท้จริง ขณะที่นายวิรัก กล่าวว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
สำหรับร้าน The Pizza Company ในกัมพูชา มีบริษัท เอ็กซ์เพรส ฟู้ด กรุ๊ป (EFG) ในกัมพูชา ซื้อแฟรนไชส์มาจาก บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย เปิดกิจการเมืองปี 2549 แต่ภายหลังเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา จึงถูกซื้อกิจการโดย Palms Food International Pte. Ltd. บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ โดยได้โอนกรรมสิทธิ์ไปเมื่อเดือน เม.ย. 2569 ที่ผ่านมา หลังเปิดให้บริการมานานถึง 20 ปี