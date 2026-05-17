โลคัลโรดมีไว้ทำไม? โครงการผลาญงบฯ รัฐบาลชวน กลายเป็นจุุดเสี่ยงอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์

ความเห็นชาวเน็ตเสนอปิดถนนกำแพงเพชร 7 ช่วง แยกอโศก-เพชร เปลี่ยนเป็นวันเวย์ย้อนกลับไปถนนเพชรอุทัย หลังเกิดโศกนาฎกรรมรถไฟชนกับรถเมล์ ชี้แทบทุกคัน เลี้ยวซ้ายตัดตรงเข้าอโศก เลี้ยวซ้ายปาดขวาเข้าเพชรบุรี เลี้ยวขวาคร่อมรางรถไฟเข้ารัชดาฯ อีก
โศกนาฎกรรมรถไฟบรรทุกสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ชนรถประจำทางปรับอากาศสาย 206 เมกาบางนา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จนไฟลุกท่วมบริเวณทางข้ามรถไฟแยกอโศก-เพชร ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 16 พ.ค. เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต เป็นผู้โดยสารบนรถประจำทาง 8 ราย บาดเจ็บ 30 ราย รถโดยสารเสียหายทั้งคัน หัวรถจักรเสียหาย รวมทั้งรถยนต์ 5 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 5 คัน ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดว่ารถโดยสารจอดคร่อมรางรถไฟก่อนเกิดเหตุสลดขึ้น
อีกด้านหนึ่ง มีการตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่รถติดไม่ขยับมาจากถนนกำแพงเพชร 7 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Car spotting Thailand." โพสต์ข้อความระบุว่า "พวกที่รถมาจากถนนกำแพงเพชร 7 คือตัวปัญหาแยกอโศกแทบทุกคัน เลี้ยวซ้ายตัดตรงเข้าอโศก เลี้ยวซ้ายปาดขวาเข้าถนนเพชรบุรี เลี้ยวขวาคร่อมรางรถไฟเข้าถนนรัชดาภิเษก เสนอให้ปิดถนนเลียบทางรถไฟเดี๋ยวนี้
"แล้วพอแอดมินจอดรถหลังแนวราง ไอ้พวกรถที่มาจากถนนกำแพงเพชร 7 ก็กรูกันออกมายั่งกับแมลงสาบแตกรัง ปาดเบียดบังเลนไม่สนโลกกันใหญ่ ปิดถนนกำแพงเพชร 7 แล้วเปลี่ยนเป็นวันเวย์ย้อนกลับไปถนนเพชรอุทัยจะดีที่สุด ทุกคนรู้ สังคมรู้ ... แต่สำนักจราจรไม่รู้ !"
ด้านเฟซบุ๊ก "Van Warit" ระบุว่า "อะไรก็พูดง่ายถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น ทำไมรถเมล์ต้องไปจอดคร่อมทางรถไฟ เป็นคำถามที่ปรากฏขึ้นเต็ม feed ทันทีที่เกิดเหตุ ในฐานะที่เคยเป็นมนุษย์อโศกและรถติดบนถนนนี้ ‘1 ชั่วโมงเต็ม’ ของจริงมาแล้ว (ซึ่งตอนนั้นอยู่บนรถเมล์สาย 206 เหมือนกัน) อยากชวนมาดูมุมมองของคนใช้ถนนอโศก-ดินแดง ตรงเข้าแยกอโศกเพชรกันครับ ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น...
จาก Google Street View จะเห็นว่า รถที่ออกจากถนนกำแพงเพชร 7 (เส้นสีส้ม) วิ่งตรงมาสุดได้แค่ ถนนอโศก-ดินแดง (ตรงจุดเกิดเหตุ) ซึ่งรถทุกคันจะได้สิทธิ์เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ยิ่งช่วงที่ปริมาณรถหนาแน่น (ตามภาพ) แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่รถทางตรง (เส้นสีแดง) จะจอดคอยให้รถจากกำแพงเพชร 7 ไปจนหมดแล้วค่อยข้ามทางรถไฟ เพราะจังหวะแบบในทฤษฎีนี้ อาจไม่เกิดขึ้นจริงเลยในชั่วโมงนั้น
ผมไม่ได้บอกว่ารถเมล์จอดบนรางถูก แค่อยากให้ทุกคนเห็นภาพครับว่าบริบทตรงจุดเกิดเหตุนี้เป็นอย่างไร เพราะในความเป็นจริง ช่วงที่การจราจรหนาแน่น ถ้าไม่ขับเข้าไปแหย่ขอทาง รถฝั่งทางตรงก็ไม่ได้ไป และเมื่อมาเจอไฟแดงนานพลัสไปอีก เราจะแก้ปัญหานี้ยังไง เพราะไม่ได้มีแค่อโศกที่ต้องเจอสิ่งนี้ ยังมีจุดตัดทางรถไฟอย่าง แยกพญาไท, คลองตัน (รามคำแหง) หรือ ราชปรารภ ที่ประสบปัญหาคล้ายกัน
กรณีกำแพงเพชร 7 - อโศก-ดินแดง เส้นสีเขียว คือสิ่งที่พอจะนึกออกไว ๆ 1 ) มีไฟแดงเป็นของกำแพงเพชร 7 ไม่รู้จะช่วยได้มากแค่ไหน แต่การมีไฟแดง น่าจะควบคุมปริมาณรถที่ออกจากกำแพงเพชร 7 เข้าอโศก-ดินแดงได้ และทำให้คนเดินเท้าจากแยกพระราม 9 ผ่านจุดนี้เข้าอโศกฯ ได้ง่ายขึ้น 2 ) เปิดแยกเพชรอุทัยตลอดเวลา สมมติบังคับให้รถจากกำแพงเพชร 7 ไม่สามารถเลี้ยวขวาแยกอโศกเพชร เพราะตัดกระแสรถที่มาจากพระราม 9 เสนอให้เปิดสามแยกเพชรอุทัย เพื่อให้รถกำแพงเพชร 7 เลี้ยวขวาเข้าเพชรบุรี ขึ้นสะพานข้ามอโศกเพชรแทนได้
อะไรก็พูดง่ายถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น ผมเองก็เช่นกัน เพราะยังไม่มีตัวเลขปริมาณรถมายันแนวคิดไว ๆ นั่น เราชาวเน็ตก็ยังไม่มีใครรู้ว่ารถเมล์จอดค้างบนรางรถไฟนานแค่ไหน ปริมาณรถกำแพงเพชร 7 เยอะไหม ได้ยินเสียงหวูดหรือไม่ ทุกอย่างยังคงรอพิสูจน์หลักฐาน แต่ระหว่างนี้ผมแค่อยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลรอบด้านประกอบการตัดสินใจ (ที่แน่ ๆ รถที่ 206 ใช้ ไม่มีที่นั่งมาบังประตูฉุกเฉินนะครับ)"
ย้อนกลับไปในอดีต ถนนกำแพงเพชร 6 มีชื่อว่า ถนนโลคัลโรด (Local Road) ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2540 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย และมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็น รมว.คมนาคม หลังบอกเลิกสัญญาโครงการโฮปเวลล์ เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปี 2541 ระยะทาง 33.79 กิโลเมตร มีกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ แบ่งการก่อสร้างเป็น 10 ตอน งบประมาณ 693.23 ล้านบาท เป็นถนนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร มีกำแพงคอนกรีตกั้นระหว่างถนนกับทางรถไฟ มีการควบคุมน้ำหนัก ไม่อนุญาตให้รถบรรทุกผ่านเข้าวิ่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2541 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 จากถนนรังสิต-ปทุมธานี เลียบทางรถไฟสายเหนือ ถึงถนนกำแพงเพชร 2 บริเวณสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ เรียกว่าถนนกำแพงเพชร 6
ช่วงที่ 2 จากบริเวณคลองบางซื่อ เลียบทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออก ถึงถนนพระราม 6 ใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ เรียกว่าถนนกำแพงเพชร 5
ช่วงที่ 3 จากถนนนิคมมักกะสัน เลียบทางรถไฟสายตะวันออก ถึงถนนศรีนครินทร์ เรียกว่าถนนกำแพงเพชร 7
แต่เนื่องจากถนนดังกล่าวมีจุดตัดจำนวนมาก ถนนซิกแซ็กไปมาเป็นบางช่วง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะบริเวณหน้าวัดเสมียนนารี จึงต้องคอยแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ไม่นับรวมปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณช่วงถนนกำแพงเพชร 7 ปัญหาแผงคอนกรีตกันตกข้างถนน และเสาไฟข้างทางถูกชนแต่ไม่ได้ซ่อมแซม เป็นต้น
ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปิดถนนโลคัลโรดเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าชั่วคราว และหลังก่อสร้างแล้วเสร็จได้กลับมาเปิดการจราจรตามปกติ ได้แก่ ปี 2548 ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าเชื่้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงพญาไท-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ หรือแอร์พอร์ตลิงก์ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้เปิดการจราจรตามเดิม
ต่อมาในปี 2558 การรถไฟฯ ได้ปิดถนนกำแพงเพชร 6 เริ่มตั้งแต่ด้านหลังสถานีขนส่งหมอชิต ถึงที่หยุดรถไฟ กม.11 บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัชเป็นการถาวร เพื่อก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต โดยได้ก่อสร้างถนนใหม่ทดแทน ตลอดแนวด้านข้างฝั่งทิศเหนือของสถานีขนส่งหมอชิต 2 ช่องจราจร เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมถนนกำแพงเพชร 6 กับถนนกำแพงเพชร 2 รวมทั้งมีการปิดการจราจรเป็นระยะ เมื่อก่อสร้างแต่ละจุดแล้วเสร็จก็เปิดการจราจรตามปกติ