กรมการท่องเที่ยวโชว์ศักยภาพไทยสู่ศูนย์กลางถ่ายทำภาพยนตร์โลก ชูมาตรการคืนเงินสูงสุด 30% ดึงกองถ่ายต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 15.30 น. นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงความพร้อมการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย “Thailand Filming Paradise Reception” ณ คูหาประเทศไทย ภายในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 79 เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีผู้ผลิต ผู้สร้างภาพยนตร์ และผู้แทนอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
อธิบดีฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างยิ่งในการต้อนรับกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ ทั้งในด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลาย บุคลากรที่มีศักยภาพ ระบบการอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย หรือ Incentive ซึ่งปัจจุบันสามารถคืนเงินให้แก่กองถ่ายต่างประเทศได้สูงสุดถึง 30% ถือเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตต่างประเทศตัดสินใจเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินมาตรการคืนเงินในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีงบประมาณการลงทุนมากกว่า 50 ล้านบาท เข้าร่วมมาตรการแล้วจำนวน 103 เรื่อง โดยกรมการท่องเที่ยวได้จ่ายเงินคืนไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท และสามารถสร้างรายได้หมุนเวียน กระจายสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องภายในประเทศได้มากกว่า 20,000 ล้านบาท
ปัจจุบันประเทศไทยต้อนรับกองถ่ายต่างประเทศเฉลี่ยปีละกว่า 500 เรื่อง และได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตระดับโลกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์และซีรีส์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่อง อาทิ The White Lotus, Jurassic World Rebirth, Alien: Earth, Send Help และ Monarch: Legacy of Monsters
นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนผู้ผลิตต่างประเทศที่เลือกใช้บริการด้าน Post Production, Animation และ VFX ในประเทศไทย โดยสามารถรับเงินคืนได้อีก 20% เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยให้เติบโตสู่ระดับสากล และผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครบวงจรของภูมิภาคต่อไป