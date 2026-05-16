"รถเมล์ไม่มีทางถูกได้เลย!" เพจดังงัด พ.ร.บ.จราจร ชี้ขาดใครผิด? สะท้อนความมักง่ายคนใช้ถนน ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา

"จ่าไม่เฉย แกไม่รอดแน่" ได้ออกมากาง พ.ร.บ.จราจรทางบก ชี้ชัดข้อกฎหมายฟันธงประเด็นใครผิด โดยระบุชัดเจนว่า "รถเมล์ผิดเต็มประตู" ฐานละเมิดกฎความปลอดภัยขั้นเด็ดขาด ที่ไม่ยอมหยุดรถให้ห่างจากรางรถไฟในระยะ 5 เมตร พร้อมเจาะลึกสะท้อนปัญหาเรื้อรังของสังคมไทยกับพฤติกรรมมักง่ายบนท้องถนนที่เห็นกันจนชินตา ซัดแรงบทสรุปการแก้ปัญหาในประเทศนี้ก็หนีไม่พ้นวัฏจักร "วัวหายล้อมคอก" ที่ต้องรอให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิตเสียก่อน ถึงจะเริ่มตื่นตัวสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจัง!
วันนี้ (16 พ.ค.) เพจ “จ่าไม่เฉย แกไม่รอดแน่” ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้ จากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ ได้มีการวิเคราะห์ข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 62 และ 63 ซึ่งระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตรเมื่อรถไฟกำลังจะผ่าน
โดยสรุปชี้ชัดว่ารถเมล์เป็นฝ่ายผิดอย่างแน่นอนเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย เหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมมักง่ายของผู้ใช้ถนนในสังคมไทยที่มักฝ่าฝืนและไม่เว้นระยะหยุดรถตามกฎหมายเป็นประจำ ซึ่งท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาก็จะวนลูปกลับมาสู่รูปแบบ "วัวหายล้อมคอก" ที่เจ้าหน้าที่จะหันมากวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดก็ต่อเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“จ่ามาตอบข้อสงสัย ใครผิด
รถไฟ ชน รถเมล์
กฎจราจร กำหนดหน้าที่ผู้ขับขี่ไว้ ในทางตอนใดมีทางรถไฟผ่าน ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติตามดังนี้
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 62 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่า
(1) มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟกําลังจะผ่าน
(2) มีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกําลังจะผ่าน
(3) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกําลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายในเมื่อจะขับรถผ่านไป ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตรเมื่อเห็นว่ารถไฟผ่านไปแล้ว และมีเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ผู้ขับขี่จึงจะขับรถผ่านไปได้
มาตรา 63 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ และหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้
ความเห็นจ่า
รถเมล์ไม่มีทางถูกได้เลย ตามข้อกฎหมายจราจร
อยู่บนหลักกฎหมาย กฎหมายจราจร คือกฎแห่งความปลอดภัย เมื่อไม่ปฏิบัติตามความปลอดภัยก็ไม่มี
ทุกวันนี้ ทุกแยกที่มีรถไฟผ่าน เหมือนๆกันหมด แหละครับ ห่างไม่น้อยกว่า 5 เมตรมีที่ไหน ไม้กั้นลงยังมุด ฝ่าไม้กั้นก็มีให้เห็นเยอะ
บทสรุปแนวทางแก้ไข สังคมไทยแล้ววนมาที่หลักเดิม วัวหายค่อยล้อมคอก ไม่เห็นโรงศพไม่หลังน้ำตา แล้วก็จะมีคำสั่งให้จ่าๆ กวนขันรถที่ทำผิดกฎจราจรข้อหานี้อย่างแน่นอน“