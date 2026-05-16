เพจดังซัดปมสลด "รถไฟชนรถเมล์" ชี้คนไทยเมินกฎ "เส้นทแยงเหลือง" จี้ถามนายด่านหายไปไหน?

เพจดัง “FlashBlackTacktics” ออกมาชำแหละต้นตอปัญหา ชี้เป้าความมักง่ายของผู้ใช้ถนนที่เมินกฎหมาย จอดแช่ทับ "เส้นทแยงเหลือง" หรือเขตห้ามหยุดรถ เพียงเพราะค่านิยมผิดๆ ที่ว่าเว้นระยะแล้วจะถูกคันอื่นแทรก พร้อมตั้งคำถามตัวโตจี้ความรับผิดชอบ "นายด่านหายไปไหน?" เหตุใดจึงไม่มีการสื่อสารควบคุมเครื่องกั้นหรือไล่รถที่กีดขวาง สะท้อนภาพสะท้อนปัญหาความหย่อนยานทั้งจิตสำนึกวินัยจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่นำมาสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ในสังคมไทย
จากกรณีอุบัติเหตุรุนแรง ขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ขสมก. สาย 206 สีน้ำเงิน (หมายเลขทะเบียน 12-5641 กทม.) รวมไปถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน บริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงนั้น
วันนี้ (16 พ.ค.) เพจ “FlashBlackTacktics” ออกมาโพสต์ข้อความ ชี้ "เส้นทแยงเหลือง" หรือ "เขตห้ามหยุดรถ" บริเวณจุดตัดทางรถไฟ มีกฎหมายระบุชัดเจนว่าห้ามหยุดหรือจอดทับเด็ดขาดเพื่อป้องกันรถขวางทางและลดอุบัติเหตุ แต่ผู้ขับขี่ในไทยมักละเมิดกฎโดยไม่ยอมจอดรอหลังเส้นเมื่อรถติด
เนื่องจากค่านิยมที่ว่าหากเว้นระยะจะมีรถคันอื่นมาแทรก นอกจากปัญหาความหย่อนยานทางวินัยจราจรแล้ว ทางเพจยังตั้งข้อสงสัยถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานกั้นถนน (นายด่าน) ที่ควรมีบทบาทสำคัญในการควบคุมเครื่องกั้น ตรวจสอบสิ่งกีดขวางบนราง และบริหารจัดการจราจรบริเวณจุดตัด
ซึ่งการขาดทั้งจิตสำนึกของผู้ใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมายหรือการจัดการที่เข้มงวด ทำให้ปัญหาการจอดรถขวางทางรถไฟกลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไขได้ยากในสังคมไทย ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“รถติดไม่ใช่ข้ออ้าง เส้นทึบเหลืองกากบาทนั่นคือห้ามหยุด มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า "เส้นทแยงเหลือง" หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ "เขตห้ามหยุดรถ" (Box Junction)
ห้ามหยุดรถทับเส้น: ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ห้ามหยุดหรือจอดรถภายในกรอบเส้นทแยงนี้โดยเด็ดขาดการขับผ่าน: หากเห็นว่าการจราจรด้านหน้าติดขัดและไม่มีพื้นที่พอให้รถข้ามพ้นเส้นทแยงไปได้ ต้องหยุดรอหลังเส้น ห้ามขับเข้าไปหยุดแช่ทับเส้นเป็นอันขาดจุดประสงค์: เพื่อป้องกันไม่ให้รถจอดขวางเส้นทางเดินรถไฟหรือกีดขวางการจราจรในจุดที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
...ต่อให้รถติดข้างก็ต้องเว้นระยะ ดูอย่างคันขาวขวามือที่หยุดก่อนถึงเส้น ในขณะที่คันอื่นยังไปต่อ
นิสัยคนไทยคือ เมื่อไรที่คุณเว้นระยะหรือหยุดตามกฎจราจร มันจะมีคนแทรกคนแซงทันนี้
ประเด็นที่สงสัยคือนายด่านอยู่ไหน ปกติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นปีะตำในไทยเพราะไม่มีใครเคารพกฎและเครื่องหมายจราจร นายด่านจะออกมาไล่รถเหล่านี้ หรือสื่อสารกับคนขับรถไฟ
พนักงานกั้นถนนควบคุมเครื่องกั้น: ทำหน้าที่เปิด-ปิดไม้กั้นถนนเมื่อมีขบวนรถไฟกำลังจะผ่าน เพื่อความปลอดภัยของรถยนต์บนท้องถนนให้สัญญาณ: ในบางจุดที่ไม่มีเครื่องกั้นอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่จะใช้ ธงแดง/เขียว หรือไฟสัญญาณในการโบกให้รถหยุดหรือผ่านได้ตรวจสอบความเรียบร้อย: คอยสอดส่องว่ามีสิ่งกีดขวางหรือรถจอดเสียทับ เส้นทแยงเหลือง หรือคาอยู่บนรางหรือไม่บันทึกเวลา: จดบันทึกเวลาที่ขบวนรถไฟแต่ละขบวนวิ่งผ่านจุดตัดเพื่อรายงานสถานะการเดินรถ
ปัญหาเหล่านี้ไม่มีวันหมดไป“