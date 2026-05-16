รถไฟชนรถเมล์มักกะสันสังเวย 5 ชีวิต บาดเจ็บระนาว รฟท. แสดงความเสียใจ-สั่งสอบสาเหตุ

เกิดเหตุสลดกลางกรุง รถไฟชนประสานงารถโดยสารประจำทาง ใกล้แอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีอย่างน้อย 5 ศพ บาดเจ็บอีกระนาว ด้าน รฟท. ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมสั่งเยียวยาผู้ผลกระทบ และเร่งตรวจสอบสาเหตุเพื่อล้อมคอกอุบัติเหตุซ้ำซาก
จากกรณีอุบัติเหตุรุนแรงเมื่อเวลา 15.51 น. วันที่ 16 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง ล่าสุดมีรายงานความคืบหน้าพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วอย่างน้อย 5 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก
ล่าสุด วันนี้ (16 พ.ค.) เพจ “ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย“ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า “การรถไฟฯ ขอแสดงความเสียใจ ผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ กรณี รถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางการรถไฟฯ จะเร่งตรวจสอบสาเหตุและให้การช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบตลอดจนวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุต่อไป“