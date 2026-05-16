ในหลวง-พระราชินี ประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถ วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์

วันนี้ 16 พ.ค.69 เวลา17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถ ณ วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยม ณ ที่นั้น นายธนภัทร ณ ระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
การนี้เสด็จฯเข้าระเบียงพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมือง และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถ วัดประชานิยม
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิต ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง ทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถ และทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ แล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพัญญูไตรโลกนาถ พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงกราบ เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อจากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอุดมพร เอกเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ
ในการจัดสร้างพระอุโบสถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ
เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ในโอกาสนี้ พระธรรมวชิรนิวิฐ (บัวศรี ชุตินฺธโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดประชานิยม ถวายพระไพรีพินาศ เนื้อทองแดง พร้อมจารึกข้อความว่า “สมโภชพระเจดีย์ ๒๕๖๙” ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถ ณ วัดประชานิยม ในวันนี้ มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดี กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกองแพทย์หลวง และโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม และหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวช มาทำการตรวจรักษาให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยม ซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คน จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รวมทั้งจากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า 100 ลาง ฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จ เพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้
วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2499 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยม เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2568 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ โดยชั้นที่ 1 เป็นพระอุโบสถ มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจง ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 12 ปี เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถวายเป็นพระพุทธบูชา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง