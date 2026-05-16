ประธาน ทสม. สับโพลธุรกิจจัดอันดับทุจริต ชี้เกมเบี่ยงความสนใจอุ้มโรงงานเถื่อน

ผู้นำภาคประชาสังคม "ครรชิต เข็มเฉลิม" โพสต์ฉะผลโพล กกร. ที่ยกให้ 'กรมควบคุมมลพิษ' เป็นหน่วยงานทุจริตเบอร์ 1 งานนี้ตั้งคำถามแรง "หน่วยงานตามเช็ดขี้ที่ไม่มีอำนาจอนุมัติ จะเอาอะไรไปรับสินบน?" พร้อมชี้เป้าว่านี่อาจเป็นแผนสับขาหลอก เพื่อเบี่ยงความสนใจสังคมจากคดีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม โรงงานเถื่อน และทุนจีนสีเทาในพื้นที่ EEC ที่กำลังระบาดหนัก
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Khanchit Khemchalerm” นายครรชิต เข็มเฉลิม ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำภาคประชาสังคม ออกมาโพสต์ข้อความ แสดงความไม่เห็นด้วยและตั้งข้อสังเกตต่อผลโพลของกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจ (กกร.) ที่จัดอันดับให้กรมควบคุมมลพิษมีการทุจริตเป็นอันดับหนึ่ง โดยชี้แจงว่ากรมฯ เป็นเพียงหน่วยงานตามแก้ปัญหาและไม่มีอำนาจอนุมัติ จึงเชื่อว่าผลโพลนี้อาจถูกแทรกแซงเพื่อสร้างความสับสนและเบี่ยงเบนความสนใจของสังคมจากปัญหาความหละหลวมของภาคอุตสาหกรรม เช่น โรงงานเถื่อน ทุนจีนสีเทา และการลักลอบทิ้งสารพิษในพื้นที่ EEC ซึ่งควรเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติโดยตรง พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวยกย่อง สคพ.13 ชลบุรี ว่าเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“กำลังร้อนตอนนี้ ขอออกความเห็นในฐานะประธานเครือข่ายทสม.อำเภอสนามชัยเขต ในเรื่องการจัดอันดับหน่วยงานทุจริตคอรัปชั่น ดันมีชื่อกรมควบคุมมลพิษเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งที่เป็นหน่วยงานที่คอยตามเช็ดขี้ เช็ดเยี่ยวของหน่วยงานอื่นที่สร้างปัญหาไว้ให้ ก็เลยงงว่าการติดสินบนนี่บนหลักคิดแบบหยาบๆ เราจะติดสินบนคนที่มีอำนาจอนุมัติหรือจะติดสินบนคนไม่มีอำนาจอนุมัติอะไรเลย แต่มาถึงบางอ้อเมื่อเห็นองค์กรที่สำรวจทำโพล โอ้ว!!!กกร.สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย ที่เป็นองค์กรยื่นหนังสือค้านพรบ.อากาศสะอาด ค้านพรบ.PRTRเรื่องปล่อยมลพิษโรงงาน เลยถึงบางอ้อว่าคงติดสินบนคนทำโพลแน่ๆเพื่อให้ประชาชนสับสนไขว้เขว ภาคอุตสาหกรรมจะได้ไม่เป็นจำเลยสังคม ทั้งที่ปัจจุบันมีข่าวโรงงานเถื่อน ทุนจีนเทาไม่เกรงกฎหมาย ลักลอบทิ้งของเสียอันตราย สามารถเดินเครื่องผลิตโดยยังไม่ต้องรับอนุญาตก่อนก็ยังทำได้เต็มไปหมดทั้ง 4 จังหวัดอีอีซี แบบนี้ทุกคนคิดได้มั้ย ว่าถ้าจะติดสินบนหน่วยงาน ต้องติดสินที่หน่วยงานไหนครับ
(ผมให้เครดิตสคพ.13 ชลบุรีหน่วยงานคู่ใจประชาชน ร้องน้ำเสียปลาตาย ลักลอบทิ้งสารพิษ อยู่ชลบุรีมาถึงที่เกิดเหตุก่อนอุตสาหกรรมจังหวัดที่อยู่ฉะเชิงเทราอีก เป็นหน่วยงานเดียวที่ให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการติดตามโรงงานสร้างปัญหาในพื้นที่ด้วยร่วมกับทางทสจ.)พูดในฐานะที่ถูกไล่ออกจากโรงงานมาแล้ว บอกว่าไม่ใช่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง“