‘สิริพงศ์’ สั่งงัด ‘กล่องดำ’ คลี่ปมม้าเหล็กขยี้รถเมล์สาย 206 สรุปยอดดับ 8 ศพ เจ็บพุ่ง 32 ราย จี้ตรวจสอบทำไมเบรกไม่ทัน

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสอบอุบัติเหตุสะเทือนขวัญ ขบวนรถไฟพุ่งชนรถเมล์สาย 206 กลางจุดตัดแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ยืนยันยอดผู้เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 32 ราย สั่งการ รฟท. เร่งตรวจสอบกล่องดำและพฤติกรรมพนักงานขับรถไฟ ตั้งข้อสังเกตระบบไม้กั้นขัดข้อง เหตุใดไม่ส่งสัญญาณเตือนให้หยุดรถ
วันนี้ (16 พ.ค) ความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรุนแรง ขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ขสมก. สาย 206 สีน้ำเงิน (หมายเลขทะเบียน 12-5641 กทม.) รวมไปถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนที่สัญจรบนท้องถนน บริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงนั้น
ล่าสุด นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดเผยถึงความสูญเสียว่า ขณะนี้ได้รับรายงานยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 8 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่ติดอยู่ภายในรถโดยสารประจำทางคันดังกล่าว
ส่วนยอดผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดมีประมาณ 32 ราย ซึ่งได้ถูกกระจายส่งตัวไปรักษายังโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีทั้งกรณีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นผู้นำส่ง และกรณีที่ประชาชนผู้เห็นเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือเร่งด่วน จึงยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นผู้โดยสารบนรถเมล์หรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามรายละเอียดและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
สำหรับประเด็นข้อสงสัยสำคัญของสังคมเรื่องระบบเครื่องกั้นทางรถไฟที่จุดเกิดเหตุนั้น นายสิริพงศ์ ชี้แจงว่า ตามหลักการทำงานปกติ เครื่องกั้นจะต้องพาดลงมาปิดถนน จากนั้นระบบจึงจะส่งสัญญาณไฟเขียวให้ขบวนรถไฟสามารถวิ่งผ่านจุดตัดไปได้ หากไม้กั้นไม่สามารถลงมาปิดได้สำเร็จ ระบบจะต้องไม่ส่งสัญญาณให้รถไฟผ่าน อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์นี้พบว่าเครื่องกั้นไม่สามารถพาดลงมาได้ตามปกติ
“ส่วนสาเหตุสำคัญที่ว่า เหตุใดขบวนรถไฟจึงไม่หยุดรถหรือเบรกไม่ทันนั้น ขณะนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นำ ‘กล่องดำ’ ของรถไฟขบวนดังกล่าวมาตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมทั้งตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถไฟควบคู่กันไป ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยตอบคำถามและชี้ให้เห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ได้ในภายหลัง” นายสิริพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย