เปิดคลิปนาทีมรณะ! รถไฟพุ่งขยี้รถเมล์กลางแยกมักกะสัน ไฟลุกท่วม แฉชัดไม้กั้นไม่ทำงาน

โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปหลักฐานสำคัญจากผู้เห็นเหตุการณ์ แฉนาทีมรณะพบ "ไม้กั้นทางรถไฟไม่ทำงาน" ปล่อยรถสัญจรตามปกติจนเกิดเหตุสลด ซ้ำรอยความชุ่ยระบบความปลอดภัย พร้อมจวกยับการทำงานของสายด่วนฉุกเฉิน 1669 โทรแจ้งเหตุเป็นตายเท่ากัน แต่กลับถูกปัดความรับผิดชอบโยนให้ไปโทรเบอร์อื่นแทน
จากเหตุการณ์ วันนี้ (16 พ.ค.) อุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะและยานพาหนะอื่น ๆ บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงและมีเสียงระเบิดตามมาเป็นระยะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกำลังเร่งควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ขณะที่ศูนย์เอราวัณรายงานยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว 6 ราย พร้อมประกาศเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Natchaphan Kongkiattisak“ ออกมาโพสต์ภาพเหตุการณ์พร้อมคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า
”อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆ นี่อยู่แยกอโศกใจกลางเมือง ใครจะไปคิดรถไฟมาชนรถเมล์แล้วก็ชนรถที่จอดอยู่แถวรางรถไฟ แล้วไม้กั้นก็ไม่ได้ปิดตามคลิป ภาพที่เห็นคือคนนอนเกลื่อนกลาดเต็มถนน รถไฟชนกับรถเมล์ระเบิดดังมาก รถที่อยู่ตรงรางรถไฟโดนกวาดเรียบ
