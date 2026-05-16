ดร.ธรณ์ ชี้ทางรอดทะเลไทย ควบคุม "ปลาหมอคางดำ" ด้วยความเค็ม-คลอโรฟิลล์

ดร.ธรณ์ เปิดข้อมูลเด็ดจาก “สถานีชลมาตรเรียลไทม์” บริเวณสะพานนาเกลือ ชี้ค่าความเค็มและคลอโรฟิลล์คือกุญแจสำคัญ วอนต่อนยอดงานวิจัยเพื่อหาทางสกัดและควบคุมการแพร่ระบาดของ “ปลาหมอคางดำ” เอเลี่ยนสปีชีส์วายร้าย ก่อนระบบนิเวศชายฝั่งพังทลาย พร้อมทิ้งท้ายชวนชาวบ้านช่วยกันจับทอดกิน ตัดวงจรระบาด
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. เฟซบุ๊ก “Thon Thamrongnawasawat” ของ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล และรองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกโพสต์ถึงประเด็นปลาหมอคางดำ โดยระบุข้อความว่า
“สะพานนาเกลือที่เป็นข่าวว่าจับปลาหมอคางดำได้ มีสถานีชลมาตรเรียลไทม์ของกรมทะเลที่คณะประมงสนับสนุนการดำเนินการ เราจึงมีข้อมูลทั้งความเค็มและคลอโรฟิลล์ตรงนั้นเป๊ะๆ
ดูจากข้อมูลคร่าวๆ จะเห็นว่าตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ความเค็มลดลง เพราะฝนเริ่มตกน้ำจืดลงทะเล แต่ก็ไม่ได้ลดมากจนกลายเป็นน้ำกร่อย
(น้ำกร่อย : ความเค็ม 0-30 ในภาพความเค็มต่ำสุดคือ 30.5)
ในขณะเดียวกัน คลอโรฟิลล์เพิ่มขึ้น หมายถึงธาตุอาหารลงมาเยอะขึ้น ตามน้ำที่ไหลลงทะเล
ข้อมูลนี้เป็นแค่เบื้องต้น หากนำไปทำงานวิจัยโดยหาความสัมพันธ์กับปริมาณปลาหมอคางดำ จะทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้น เช่น การแพร่กระจายของปลาหมอในเขตทะเลชายฝั่ง/ปัจจัยเกี่ยวข้อง
ซึ่งอาจช่วยให้เราหาทางควบคุมและกำจัดการรุกรานของเอเลี่ยนสปีชีส์สายพันธุ์นี้ในระบบนิเวศได้ดีขึ้น
ซึ่งเรื่องนั้นสำคัญมาก งานวิจัยแบบนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล
ระหว่างนี้ก็ช่วยกันกำจัดไปก่อน ตัวใหญ่เอามาทอดกินได้ แม้หนังเหนียวก้างใหญ่ แต่ก็ถือเป็นการช่วยทะเลครับ“