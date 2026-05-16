ดับแล้ว 8 บาดเจ็บ 26 ราย สาหัส 1 เหตุรถไฟชนรถเมล์ไฟลุกท่วม ใต้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน

วันนี้(16 พ.ค.) เมื่อเวลา 15.46 น. เพจ FM91 Trafficpro โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า "16 พ.ค. 69 เวลา 15.40 น. ด่วน! เหตุรถไฟชนรถประจำทาง ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 - แยกอโศกเพชร บริเวณทางรถไฟมักกะสัน ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทาง"
ต่อมาได้โพสต์เพิ่มเติมว่า เวลา 15.51 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะ (ประสบอุบัติเหตุ) ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท ถึงที่เกิดเหตุเบื้องต้นเพลิงกำลังลุกไหม้ และมีเสียงระเบิดเป็นระยะ เนื่องจากรถไฟชนกันรถโดยสารสาธารณะ และรถยนต์ รถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร รายงานระบุว่า มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้แล้ว 8 ราย บาดเจ็บ 25 ราย
สำหรับรถประจำทางคันที่ถูกรถไฟชนเป็นรถเมล์ยูโรทู สาย 206 ของ ขสมก. ยี่ห้อ HINO เลขข้างรถ 3-44197 ทะเบียน 12-5641 กทม. ติดตั้งแก๊สเอ็นจีวี อายุใช้งาน 28 ปี
ต่อมาศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานเพิ่มเติม เหตุเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะ (ประสบอุบัติเหตุ) ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 32 ราย
ระดับอาการบาดเจ็บ เคสเขียว จำนวน 15 ราย เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวช จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลคามิลเลียน จำนวน 7 ราย โรงพยาบาลพญาไท (พหลโยธิน) จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1 ราย ไม่ทราบโรงพยาบาล จำนวน 3 ราย กลับบ้าน จำนวน 1 ราย
เคสเหลือง จำนวน 15 ราย เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลเพชรเวช จำนวน 4 ราย โรงพยาบาลคามิลเลียน จำนวน 7 ราย โรงพยาบาลพญาไท พหลโยธิน จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 2 ราย โรงพยาบาลราชวิถี 1 ราย
เคสแดง จำนวน 2 ราย เจ้าหน้าที่นำส่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1 ราย โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 1 ราย
อย่างไรก็ตาม ศูนย์เอราวัณสรุปรายงานล่าสุด มีผู้ประสบเหตุทั้งสิ้น 34 ราย เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 26 ราย ในจำนวนนี้สาหัส 1 ราย