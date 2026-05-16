กรมสรรพากรโต้ผลสำรวจ กกร. ยืนยันดำเนินงานโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน พร้อมเปิด 3 ช่องทางรับแจ้งเบาะแส

สรรพากรโต้กลับผลสำรวจ กกร. ยืนยันไร้ทุจริตเรียกรับสินบน ชูระบบดิจิทัลสกัดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ พร้อมเปิด 3 ช่องทางด่วนให้ประชาชนแจ้งเบาะแส หากพบการทุจริตจัดการเด็ดขาด
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. กรมสรรพากรออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ 9/2569) ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งระบุว่ากรมสรรพากรเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีการเรียกรับสินบนและทุจริตคอร์รัปชันในระดับสูง โดยทางกรมฯ ยืนยันว่าได้ดำเนินงานภายใต้หลักคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตโดยไม่มีข้อยกเว้น
กรมสรรพากรระบุว่า ที่ผ่านมาได้มีมาตรการกำกับดูแลภายในและป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การพัฒนาระบบงานดิจิทัลเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างจริงจัง
การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดหลักคุณธรรม ทำงานด้วยความโปร่งใส ใส่ใจ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรมสรรพากรได้ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ สามารถแจ้งเบาะแสได้โดยตรงผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
1.ระบบ Contact Us บนเว็บไซต์ www.rd.go.th
2.อีเมล ส่งมาที่ rdeservice@rd.go.th
3.แจ้งเป็นหนังสือ ส่งถึงหัวหน้าหน่วยงานสรรพากรในพื้นที่
สอบถามศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161