เพจดังเตือนอย่าหาทำ ปมเด็กญี่ปุ่นเล่น "ตัวเงินตัวทองสวนลุมฯ" เสี่ยงโดนฟาดหาง-ติดแบคทีเรียอันตราย

เพจดังเป็นกระบอกเสียงส่งต่อคำเตือนจากแพทย์ หลังพบนักท่องเที่ยวต่างชาติพาลูกหลานสัมผัส "ตัวเงินตัวทอง" ในสวนลุมพินีอย่างใกล้ชิด ชี้เสี่ยงอันตรายจากการถูกทำร้ายและเชื้อโรค ล่าสุดตรวจสอบพบทางสวนลุมฯ ติดตั้งป้ายเตือน 3 ภาษา วอนประชาชนช่วยกันสอดส่องและตักเตือนเพื่อความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. เพจ “Drama-addict" ได้ออกมาโพสต์ภาพเด็กน้อยญี่ปุ่นเข้าไปสัมผัสกับ "ตัวเงินตัวทอง" ในสวนลุมพินี แลนด์มาร์กสุดฮิตที่ต่างชาติพากันมาเช็กอิน แต่พฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดความเสี่ยงได้รับอันตรายจากตัวเงินตัวทองได้
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “เพื่อนแพทย์ฝากเตือนภัยมา อันนี้ฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คืองี้ ปัจจุบันนี้น้องเหี้ยที่สวนลุมกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่คนจากหลายประเทศทั่วโลกเวลามาท่องเที่ยวกรุงเทพก็มักจะแวะเยี่ยมเยียนน้องน้อง แต่จากคลิปที่ปรากฏเมื่อไม่กี่วันก่อนที่มีเด็กเล็กเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับน้องเหี้ยแบบใกล้ชิดอันนี้เป็นอะไรที่น่าห่วงมาก
อย่างแรกน้องอาจจะถูกเหี้ยฟาดหางใส่ได้รับบาดเจ็บได้
2. เชื้อโรค salmonella ตัวนี้เป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปในสัตว์เลื้อยคลาน แต่เป็นเชื้อที่ก่อโรคได้ในมนุษย์
การที่มนุษย์จะติดเชื้อตัวนี้จากตัวเหี้ยทำได้ง่ายมากเพียงแค่สัมผัสตัวหรือกรงหรือบริเวณที่ที่อยู่อาศัยของตัวเหี้ย
มือของน้องก็อาจจะปนเปื้อนเชื้อตัวนั้นได้แล้ว เพราะเชื้อตัวนี้มันจะออกมากับอึของตัวเหี้ย ซึ่งก็อาจจะไปเปื้อนตามตัวตามตามพื้นที่อาศัยของมันได้ เวลาเอามือไปแตะมือก็จะติดเชื้อตัวนั้นไปด้วยและถ้าไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะเอาไปหยิบจับของเข้าปากก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อตัวนี้ได้ ถ้าติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงอาจจะถึงขั้นช็อกได้อันตรายอยู่
ดังนั้นอาจจะต้องขึ้นป้ายเตือนให้ชัดเจนกว่านี้ว่าดูแต่ตาแต่อย่าเข้าไปใกล้น้องเหี้ยมากและอย่าสัมผัสตัว โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันยังไม่พัฒนาเต็มที่อันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งครับ
ถึงแม้น้องเหี้ยในสวนลุมจะเชื่องมากและค่อนข้างปลอดภัยไม่ไปทำร้ายคนแต่กันไว้ดีกว่าแก้และเรื่องเชื้อโรคนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวว่าน้องจะดุหรือไม่ดุแต่เป็นสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติเพราะเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปใน สัตว์เลื้อยคลานครับ“
ล่าสุด ทางเพจเผยว่า ทางสวนลุมฯ ได้ติดป้ายประกาศเตือนประชาชนทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน อย่างชัดเจนให้ระวังตัวเงินตัวทอง โดยทางเพจระบุข้อความว่า “จากประเด็นน้องในคลิปที่เล่นกับตัวเงินตัวทองที่สวนลุมวันก่อน ที่ลงเพจเมื่อวานแล้วว่าจริงแล้วไม่ควร ไปใกล้ชิดขนาดนั้น เพราะอาจได้รับบาดเจ็บเวลาที่น้องสะบัดหาง หรือได้รับเชื้อแบคทีเรีย ที่ติดอยู่ตามตัวของน้องถ้าเอามือที่จับตัวเหี้ยไปหยิบจับอาหารเข้าปากก็ติดเชื้อได้
มีเพจแจ้งว่าจริงๆที่สวนลุมเค้ามีป้ายเตือนเต็มสวนเลยนะ วันนี้ทีมงานไปถ่ายภาพที่สวนลุมมา เออมีป้ายเต็มสวนลุมจริงๆว่ะ มีทั้งป้ายเตือนให้ระวังเหี้ย ห้ามให้อาหารเหี้ย ห้ามเข้าใกล้เหี้ย ห้ามลักพาตัวเหี้ย ทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษครบเลย แบบนี้น่าจะดี
ถ้าไปเดินสวนลุมแล้วเจอนักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นกับน้องตัวเงินตัวทองแบบประชิดตัวมากเกินไป
ช่วยกันเตือนคนละไม้คนละมือก็ดีป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับ“