สนอง “ฮุนเซน”! พาณิชย์เขมรสั่งปลด-ไล่ออก ขรก.จังหวัดพระตะบอง ฐานปกป้องพ่อค้าลอบนำเข้าทุเรียนไทย

รมว.พาณิชย์กัมพูชาสังปลดหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประจำจังหวัดพระตะบอง พร้อมไล่ออกจากราชการ ฐานรู้เห็นเป็นใจให้มีการลักลอบนำเข้าทุเรียนจากไทย และถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากนายฮุนเซน ผู้นำกัมพูชา
สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า วันนี้(15 พ.ค.) นางจอม นิมมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา มีคำสั่งปลดนายคิม บรอส ออกจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคและการแข่งขันทางการค้า ประจำจังหวัดพระตะบอง พร้อมไล่ออกจากราชการ
คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภา และรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชา ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรง ระหว่างการปราศรัยต่อข้าราชการและประชาชนที่จังหวัดสวายเรียง เมื่อเช้าวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยนายฮุนเซนได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการกับนายคิม บรอส ซึ่งถูกกล่าวหาว่าให้การปกป้องพ่อค้าที่ลักลอบนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทย
“ทำไมเจ้าหน้าที่ของเราจึงไปปกป้องคนทุจริต ทั้งที่คนเหล่านั้นยอมรับเองว่าได้นำเข้าทุเรียนมาจากประเทศไทย ...ประชาชนยังไม่หายข้องใจ และผมเองก็ยังไม่หายข้องใจเช่นกัน ขณะนี้มีการดำเนินมาตรการกับเจ้าหน้าที่คนนี้แล้วหรือยัง” นายฮุนเซนกล่าวระหว่างการปราศรัย
นายฮุนเซนอ้างว่า ประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องของการคว่ำบาตรสินค้า แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนอย่านำพฤติกรรมดังกล่าวมาเป็นแบบอย่าง
นอกจากนี้ นายฮุนเซนยังเห็นว่า กรณีเช่นนี้ไม่ควรลงโทษเพียงทางวินัยข้าราชการเท่านั้น แต่ควรดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อเป็นการเตือนเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมทุจริต ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในระบบราชการ
ทั้งนี้ นายคิม บรอส ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากชาวกัมพูชาหลังออกมายืนยันว่า ทุเรียนที่จำหน่ายในตลาดภูปุย เป็นทุเรียนที่นำมาจากจังหวัดกำปงจามและกรุงพนมเปญ แต่ภายหลังพ่อค้าหลายรายยอมรับว่า พวกตนลักลอบนำเข้าทุเรียนจากประเทศไทยผ่านจังหวัดพระตะบอง เพื่อนำมาจำหน่ายในกัมพูชา.