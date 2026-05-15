เจาะโปรไฟล์หญิงเก่ง "ส.ก. กิ๊ก ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม" คัมแบ็กสู้ศึกเขตพระนคร สานต่อภารกิจเพื่อคนเมือง

สนามเลือกตั้ง ส.ก. เขตพระนครเริ่มเดือด! จับตา "กิ๊ก-ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม" อดีตเจ้าของพื้นที่ขยับทัพ ประกาศความพร้อมลงสู้ศึกอีกสมัย ชูจุดแข็ง "นักบริหารหญิงรุ่นใหม่" ที่พ่วงดีกรีมหาบัณฑิตการเงินจากสหรัฐฯ และประสบการณ์เข้มข้นจากบิ๊กคอร์ปอเรต มั่นใจนำระบบการจัดการแบบมืออาชีพยกระดับเกาะรัตนโกสินทร์
หากพลิกปูมหลังของ "ส.ก. กิ๊ก" ต้องยอมรับว่าโปรไฟล์ของเธอในสายธุรกิจนั้น "ไม่ธรรมดา" เพราะผ่านการเคี่ยวกรำจากองค์กรชั้นนำที่ขึ้นชื่อเรื่องความเคี่ยวและความกดดันมาอย่างโชกโชน
• การศึกษาชั้นนำ: จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (International Business Management) จากรั้วเอแบค ก่อนบินลัดฟ้าคว้าปริญญาโทด้านการจัดการเงิน (Finance) จาก Johnson & Wales University สหรัฐอเมริกา
• ชั่วโมงบินสายการเงิน: เคยผ่านบททดสอบในฐานะ Management Trainee (Finance) ของยักษ์ใหญ่อย่าง "เนสท์เล่ (ไทย)" และสวมหมวกนักวิเคราะห์นโยบายสินเชื่อที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รวมถึงการบริหารธุรกิจส่วนตัวด้านอัญมณี
"บทเรียนจากโลกการเงินสอนให้เรามีวินัยและไม่ยอมแพ้ ทุกวินาทีคือความเสี่ยงที่ต้องรับผิดชอบ 100% ความแกร่งของศศิธรในวันนี้จึงไม่ใช่การตะโกนให้ดังกว่าใคร แต่คือการยืนหยัดทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ว่า ผลงานคือคำตอบที่เสียงดังที่สุด" ศศิธรกล่าวถึงปรัชญาการทำงาน
ในการคัมแบ็กลงชิงสนามการเมืองอีกครั้ง "ศศิธร" ไม่ได้มาเพียงเพื่อรักษาฐานเสียงเดิม แต่มาพร้อมกับแนวคิด Continuity (ความต่อเนื่อง) เพื่อป้องกันไม่ให้การพัฒนาเขตพระนครต้องสะดุดหยุดลง โดยวาง 3 เสาหลักในการขับเคลื่อนพื้นที่:
1. สานงานต่อ: เร่งรัดโครงการค้างคาให้จบเพื่อประโยชน์ของชาวพระนคร
2. ก่องานใหม่: เติมนวัตกรรมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ภายใต้อัตลักษณ์เมืองประวัติศาสตร์
3. เชื่อมโยงคนสองรุ่น: สร้าง Ecosystem ให้ชุมชนดั้งเดิมและคนรุ่นใหม่ทำมาหากินร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ
"พลังหญิงแกร่ง" ฟันเฟืองสำคัญของเขตพระนคร
การที่ศศิธรชูจุดแข็งเรื่องความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ (Management) ถือเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ เพราะเขตพระนครเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนสูง ทั้งในมิติของ การท่องเที่ยว และชุมชนดั้งเดิม การได้นักบริหารที่มีพื้นฐานด้านการเงินและการจัดการมาดูแล จึงเปรียบเสมือนการได้ "ฟันเฟืองที่แม่นยำ" มาช่วยขับเคลื่อนงบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่เฉียบคม เนื่องจากเขตพระนครเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนสูง ทั้งมิติด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และชุมชนเก่าแก่ที่หนาแน่น ต้องจับตาดูว่า "ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม" จะสามารถคว้าความไว้วางใจจากชาวพระนครได้อีกสมัยหรือไม่? แต่ที่แน่ๆ วันนี้เธอได้กลายเป็น "ไอคอนนักการเมืองหญิง" ที่พร้อมพิสูจน์ว่า ความรู้และการจัดการคือคีย์เวิร์ดสำคัญในการเปลี่ยนโฉมกรุงเทพมหานคร!