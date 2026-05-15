กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานวันผึ้งโลก (World Bee day 2026) 18 - 24 พ.ค.นี้ เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์สินค้าแมลงเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์สินค้าแมลงเศรษฐกิจ เนื่องในวันผึ้งโลก (World Bee day 2026) ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2569 ณ บริเวณ NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Bee together for people and the planet A partnership that sustains us all ผึ้ง.. เคียงคู่ผู้คนและโลก เพื่อความยั่งยืนร่วมกัน”
นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากรายงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปี 2567 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำผึ้งเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน รองจากประเทศเวียดนาม และอยู่ในอันดับที่ 29 ของโลก โดยมีปริมาณการผลิตน้ำผึ้ง 11,680 ตัน กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจของไทย ได้ดำเนินการส่งเสริม การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ผึ้งชันโรง จิ้งหรีด และครั่ง ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะ แมลงเศรษฐกิจกลุ่มผึ้งที่มีบทบาทสำคัญในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยหลายชนิด ส่งผลให้ไม้ผล พืชไร่ และพืชผักต่าง ๆ มีคุณภาพและปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์แมลงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ควบคู่กับการสร้างรายได้และความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย
กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์สินค้าแมลงเศรษฐกิจ เนื่องในวันผึ้งโลก (World Bee day 2026) ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2569 ณ บริเวณ NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Bee together for people and the planet A partnership that sustains us all ผึ้ง.. เคียงคู่ผู้คนและโลก เพื่อความยั่งยืนร่วมกัน” วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การอภิปรายคณะหัวข้อ “แมลงเศรษฐกิจไทย โอกาสใหม่ของตลาดส่งออก” กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์แมลงเศรษฐกิจจากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจเพิ่มเพิ่มมูลค่า การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ผึ้งชันโรง จิ้งหรีด และครั่ง รวมถึงกิจกรรม “ชิม เปรียบเทียบ เรียนรู้” เปิดประสบการณ์ความแตกต่างของน้ำผึ้งแต่ละชนิด และผลิตภัณฑ์แมลงเศรษฐกิจจากทั่วประเทศ โดยงานดังกล่าวถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้บริโภค เพื่อผลักดันสินค้าแมลงเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูง และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรไทย
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่ปลอดภัย ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแมลงเศรษฐกิจและระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในงาน “World Bee day 2026” ได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น – 20.00 น. ณ บริเวณ NEXTOPIA ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตระหนักถึงบทบาทสำคัญของผึ้งและแมลงผสมเกสร ที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนให้กับโลก พร้อมร่วมขับเคลื่อนแนวทางการเกษตรสมัยใหม่ที่กรมส่งแสริมการเกษตรมุ่งเน้น ทั้งการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การสร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการ รวมถึงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยและสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนต่อไป