กลับใจ! แม่เด็กขอโทษพูลวิลล่า รับสะเพร่าทำลูกเกือบจมน้ำ หลังโทษดีไซน์บ้านจนทัวร์ลง

ดรามาพูลวิลล่าเดือด หลังคุณแม่เด็กที่เคยโพสต์ตำหนิโครงสร้างบ้านพักจนถูกวิจารณ์สนั่น ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ ยอมรับเหตุลูกเกือบจมน้ำเกิดจากความสะเพร่าของตนเอง พร้อมแจงโพสต์แรกเป็นเพียงการระบายความรู้สึกและเตือนใจตัวเอง ไม่ได้ตั้งใจใส่ร้ายที่พัก ด้านชาวเน็ตยังจับตาประเด็นความรับผิดชอบและการดูแลเด็กใกล้น้ำอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางกระแสถกเถียงที่ยังไม่จบ
วันนี้ (15 พ.ค.) จากกรณีดราม่าร้อนระอุบนโลกโซเชียล เมื่อผู้ปกครองรายหนึ่งโพสต์ตำหนิพูลวิลล่าว่าออกแบบบ้านพักผิดหลักการจนเป็นเหตุให้ลูกชายเกือบจมน้ำ เนื่องจากมีประตูกระจกบังสายตาขณะที่ตนเองเดินไปหยิบผ้าเช็ดตัว จนเกิดการโต้ตอบกันอย่างดุเดือดระหว่างเจ้าของที่พักและลูกค้า โดยมีการงัดหลักฐานภาพถ่ายมุมต่างๆ ของบ้านมาชี้แจงว่าโปร่งใสรอบทิศทาง อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องการโทรศัพท์ไปต่อว่าพนักงานด้วยถ้อยคำหยาบคายและท้าทายเรื่องการฟ้องร้อง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมและการปัดความรับผิดชอบของผู้ปกครองนั้น
ล่าสุด ทางฝั่งคุณแม่ของเด็กได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งเพื่อชี้แจงเจตนาที่แท้จริง โดยระบุว่าตนไม่ได้มีเจตนาจงใจใส่ความหรือทำให้บ้านพักต้องได้รับความเสียหาย แต่ข้อความที่โพสต์ไปในช่วงแรกนั้นเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวตามความรู้สึกในช่วงจังหวะที่เกิดเหตุ ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าตนพยายามโทษโครงสร้างของสถานที่ แต่แท้จริงแล้วตั้งใจจะโพสต์เพื่อเตือนสติและเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ตนเองว่าไม่ควรเผลอเรอหรือละเลยในการดูแลบุตรหลาน และอยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนแก่ผู้อื่นในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ คุณแม่ยังได้กล่าวคำขอโทษต่อทางบ้านพักอย่างเป็นทางการที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยยอมรับว่าเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากความสะเพร่าของตนเองที่ดูแลเด็กได้ไม่ดีพอ พร้อมทั้งชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปกติแล้วน้องจะสวมใส่เสื้อชูชีพและมีคนคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเล่นน้ำเสมอ ไม่ได้ปล่อยปละละเลยตามที่เป็นข่าว แต่จังหวะที่เกิดเหตุเป็นช่วงคาบเกี่ยวขณะกำลังจะขึ้นจากสระน้ำ จึงทำให้เกิดความคลาดสายตาไปชั่วขณะ โดยเธอทิ้งท้ายว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนสำคัญให้ต้องระมัดระวังในทุกเรื่องต่อจากนี้ไป