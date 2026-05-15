เทียบฟอร์ม 2 ตระกูลเจ้าสัว! เคล็ดลับบริหารกงสีข้ามเจน สวนทางรอยร้าว 'บ้านใหญ่สามเสน'

ดราม่าบ้านใหญ่สามเสนเสียทรง กลายเป็นจุดชนวนให้สังคมหันมาจับตาเคล็ดลับการบริหารมรดกเลือดของตระกูลเจ้าสัวไทย ล่าสุดเพจดังวิเคราะห์เจาะลึก 2 โมเดลความสำเร็จแบบ Quiet Luxury ที่ทำให้กลุ่ม "จิราธิวัฒน์" และ "สิริวัฒนภักดี" เติบโตอย่างก้าวกระโดดไร้ปัญหาเกาเหลาในครอบครัว ชี้ชัดความมั่นคงของธุรกิจไม่ได้มาจากความรวยเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการมี "ธรรมนูญกงสี" ที่ชัดเจน และการหล่อหลอมทายาทให้เป็นปึกแผ่นก่อนส่งไม้ต่อ
เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Suvipan Pornawalai" ผู้ที่มีบทบาทในการสื่อสารข้อมูลเชิงวิพากษ์สังคม ออกมาโพสต์ข้อความสะท้อนภาพการสร้างความยั่งยืนของตระกูลธุรกิจชั้นนำในไทย โดยชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงของครอบครัวสามารถสร้างได้จาก 2 แนวทางหลัก คือ การมี "ธรรมนูญครอบครัว" แบบกลุ่มเซ็นทรัล (จิราธิวัฒน์) ที่กำหนดกฎกติกาชัดเจนและปรับตัวตามยุคสมัยเพื่อบริหารจัดการกงสีและลดความขัดแย้ง กับอีกแนวทางคือ กลุ่มไทยเบฟ (สิริวัฒนภักดี) ของเจ้าสัวเจริญ ที่อาศัยความแข็งแกร่งจากการมีภรรยาคนเดียวและการอบรมสั่งสอนลูกๆ ทั้ง 5 คนให้สานต่อธุรกิจได้อย่างปึกแผ่นจนไม่จำเป็นต้องพึ่งธรรมนูญครอบครัว
ซึ่งทั้งสองแนวทางนี้ล้วนเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความสงบสุข มั่นคง และเติบโตแบบ Quiet Luxury แตกต่างอย่างชัดเจนกับบางตระกูลใหญ่ที่กำลังเผชิญปัญหาความเปราะบางและความขัดแย้งภายในตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"เรื่องบ้านใหญ่ถนนสามเสน ที่กำลังเป็นข่าว ทำให้หยิบยกเรื่องนี้ ออกมาดีกว่าเราสนใจ เรื่อง ธรรมนูญครอบครัวของกลุ่มจิราธิวัฒน์ มาเป็น สิบปี !แล้วก็เขียน เรื่อง ธรรมนูญครอบครัวนี้ลงบนfb ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้ว และเขียนออกมาเรื่อยๆ เมื่อมีการ updateหรือ มีข่าวการเปลี่ยนแปลงออกมาเราทอดสายตาดูกลุ่มชนชั้นนำทางธุรกิจของสังคมไทยที่นับอายุมาตั้งแต่เจน1 จนสืบทอดหลายรุ่นจนวันนี้ โดยเฉพาะครอบครัวชาวจีน โพ้นทะเล ! ทั้ง#กลุ่ม ภิรมย์ภักดี โสภณพานิช ล่ำซำ หวั่งหลี เตชะไพบูลย์ รัตนรักษ์ เจียรวนนท์ กาญจนพาสน์ ศรีเฟื่องฟุ้ง นันทาภิวัฒน์ โพธิรัตนังกูร ซอโสตถิกุล อัมพุช พรประภา โอสถานุเคราะห์ เกียรตินาคิน สุโกศล ปราสาททองโอสถ ชินวัตรและอีกหลายตระกูล #ที่เอ่ยไม่ครบในความรวย ก็ขออภัยด้วย ครับ!555ไม่เห็นมีตระกูลไหน?วางกรอบ ความยั่งยืน Sustainableเป็นกฏระเบียบ เหมือนบ้านใหญ่เซ็นทรัลนี้ที่มีธรรมนูญครอบครัว เป็นบทบัญญัติให้ทุกคนในสายสกุล ยึดถือ ต่อยอด สืบสาน(หรืออาจจะมีรูปแบบการต่อความยั่งยืน แต่เราไม่เห็น ไม่ได้ยินการบอกกล่าว ก็กราบขออภัยด้วยครับ)
และเซ็นทรัล ไม่หวงแบบอย่างที่ตนเองทำ!บ้านนี้ จึงพีอาร์ออกมาเรื่อยๆให้คนภายนอกได้ศึกษาและเรียนรู้ แบบเราได้ทราบด้วยและ กลายเป็นว่า ธุรกิจของบ้านเค้า ก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด ขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อหลายปีที่แล้ว หลังจากเราอัพเดทธรรมนูญเค้า จึงทราบว่า มีคนใช้นามสกุลจิราธิวัฒน์ ในประเทศนี้ อยู่ช่วงนั้นแค่155คนเพราะ จิราธิวัฒน์ฝ่ายหญิง ก็จะสูญเสียนามสกุลให้ฝั่งสามี เมื่่อแต่งงงาน และออกจากบ้านแต่ไม่ได้สูญเสียความไว้วางใจ ในรูปของกงสีเพราะคนจีนยังมีความเชื่อว่า เลือดข้นกว่าน้ำดังนั้นเวลาที่คุณทำธุรกิจ กับ จิราธิวัฒน์แล้วเห็น สาวคนนี้มีอำนาจ มีพลัง แต่ไม่ใช้นามสกุลนี้นั่นคือ สาวจิราธิวัฒน์ ทายาทสายเข้มข้น ที่มาจากสายแข็งในบ้านฝ่ายชายในตระกูล เจนที่2-3ธรรมนูญครอบครัว เป็นคำแนะนำ ข้อพึงกระทำ และห้ามปฏิบัติ ที่กลุ่มคนในครอบครัว จับต้องได้หาก ลูก-หลาน ลืม กฏ หรือมีข้อสงสัยก็จะมี ล็อกอิน-พาสเวิร์ดเฉพาะคนในตระกูล เปิดเข้าไปดู private link ป่านนี้ คงเป็นแอพ ไปแล้วและมีแอดมิน คือ ลูกสาวของคุณสุทธิธรรมคอยให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม(แก้ไข เซ็นทรัลให้ข้อมูลมา ปัจจุบัน แอดมิน เป็นทีมงานดูแลตรงนี้ ไม่ใช่บุคคลากรในตระกูลครับ)ที่สำคัญ คือ ธรรมนูญครอบครัวนี้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการใช้ชีวิตของเลือดใหม่ในตระกูลที่จะทำอย่างไร
ให้กลมกลืนกับเลือดเก่า ได้ตลอดเวลา !วันตรุษจีน ที่บ้านศาลาแดง หลังใหญ่ติด The Commons ซอยศาลาแดง แหล่งกินดื่ม
จะมีการพบปะญาติพี่น้องทั้งหมดและมีกีฬาสีในครอบครัว ด้วย ทุกปี(แก้ไข เซ็นทรัล ให้ข้อมูลมาว่า ปัจจุบันไม่มีกีฬาสี มีแต่ งานรื่นเริงประจำปี ในช่วงวันคริสต์มาส ครับ)สมัยเป็นสะใภ้ใหม่ของนางเอกมาร์กี้ สาวสวยช่อง3 ภรรยาคุณป๊อกลูกชายคุณสุทธิเกียรติ และ คุณอภัสราจะมีแฟ้มเล่มใหญ่ ส่งมาให้คุณมาร์กี้ได้ศึกษาก่อนร่วมงาน ว่าให้เปิดดูภาพญาติผู้ใหญ่แต่ละคนในแฟ้ม
ที่ยังมีชีวิตอยู่ และเข้ามาร่วมงาน ทุกปีแต่ละท่านมีชื่อว่า? และควรเรียกท่านว่า อย่างไร? จะได้กลมกลืนอย่างรวดเร็ว
และมีชื่อออกเสียงภาษาจีนไหหลำ กำกับด้วย !กฏเกณฑ์ แต่ก่อนในยุคแรก หยุมหยิมมาก !และที่ต้องหยุมหยิม ก็เพราะว่ามี conflict ซ่อนอยู่ ในครอบครัวมาโดยตลอดเช่น แต่ก่อนซึ่งนานแล้วทุกวันเกิด คนในตระกูล จะสามารถเลือกสินค้าที่เซ็นทรัลชิดลมได้ 1 ชิ้นแค่นี้แหละ ก็มีข้อขัดแย้งแล้วจนเปลี่ยนกฎ เป็นจ่ายซื้อแบบครึ่งราคาก็ยังมีปัญหาอีกเพราะ ครึ่งนึงของแต่ละคน
เงินในกระเป๋า มันไม่เท่ากันผู้ใหญ่ในบ้าน ปวดหัวมาก จึงเลิกกฏข้อนี้ไปมีข้อนึง ห้ามคนในตระกูลสูบบุหรี่สาเหตุ เพราะผู้นำในตระกูล เจ้าสัวสัมฤทธิ์จากไปด้วยสาเหตุนี้ตอนเจ้าสัวสัมฤทธิ์ จากไป !ตอนนั้นครอบครัว ก็สั่นคลอน มากๆ(แก้ไข เซ็นทรัลให้ข้อมูลมาว่า คุณสัมฤทธิ์ล้มป่วยด้วย มะเร็งโรคปอด และคุณสัมฤทธิ์ไม่เคยสูบบุหรี่ แต่ช่วงหลังที่ต้องพบปะผู้คนในงานสังคม คุณสัมฤทธิ์ จึงพยายามเลี่ยง แหล่งผู้คนจำนวนมาก เพราะอาจจะเจอสภาพอากาศไม่เอื้อต่อสุขภาพ ไม่ได้ออกกฎเกณฑ์การห้ามสูบบุหรี่ในครอบครัวครับ)เจ้าสัววันชัย ผู้น้อง ต้องเข้าไปบริหารต่อ !และเล็งเห็นไว้แล้วว่าความเป็นครอบครัวใหญ่ ที่ต้นตระกูลรุ่น1 มีหลายภรรยา หลายบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการปกครอง ความเป็นกงสี! ที่มีทายาทหลายเส้น จากหลายภรรยา
เจ้าสัววันชัย จึงส่งเทียบเชิญไปอ้อนวอนมือ1 ในวงการจัดการและบริหาร คือ คุณวิโรจน์ ภู่ตระกูลที่เป็นหมายเลข1 ของลีเวอร์บาร์เธอร์ ในยุคปลาย 253X ถึงต้น 2540 ที่ลีเวอร์ ไม่เคยมอบอำนาจให้คนไทยขึ้นมาอยู่เบอร์1 มาก่อนในไทย แก คือ คนแรก
คุณวิโรจน์ ใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญครอบครัวนี้ ตามโจทย์ที่เจ้าสัววันชัยต้องการใช้เวลาร่างนานถึง 3 ปี จึงนำออกมาใช้ !
(เซ็นทรัลให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า มีคุณเอนก สิทธิประศาสน์ อดีต รมช.มหาดไทย เข้าร่วม กับคุณวิโรจน์ด้วยครับ ทุกอย่างจึงลงตัว และเรียก คณะกลุ่มผู้ใหญ่ในตระกูลว่า Family Council เปรียบเหมือน สภาครอบครัว)เท่านั้นแหละ ความเป็นจิราธิวัฒน์
ในด้านที่เคยปวดหัว และหลายคนไม่ทราบจึงมีความสงบร่มรื่น ต่อๆมา และ ยืนหยัด ต่อขยาย เป็นความแข็งแกร่ง สร้างอาณาจักรเครือข่ายไปทั่วโลกถ้าคุณวิโรจน์ แกยังอยู่น่าจะกราบเรียนเชิญแก มาร่างรัฐธรรมนูญ !ยังดูเข้าท่า! กว่าพวกที่เวียนไป สลับเวียนมา ตลอด20ปีนี้ #ประเทศก็เลยถอยหลัง ! ผู้อาวุโสจิราธิวัฒน์ จะแฮปปี้กับเจนใหม่แบบ พีช-พชร มากๆ ที่ต่อยอดให้เซ็นทรัลตลอดเวลา ทั้งๆที่ไม่ได้ทำงานให้เซ็นทรัล และเป็นคนไม่อยู่นิ่ง ทั้ง potato corners และ Uno! กาแฟเมล็ดดีคั่วดี ที่ราคาเข้าถึงง่าย แต่แก้วดูแพง อาจจะมากกว่า คุณมาร์กี้ ที่โชว์คฤหาสน์บ้านปู่คุณสุทธิเกียรติ ของลูกแฝดของนางขนาดหลายไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะแบบนั้น! ของสะใภ้ คือ Noisy ตะโกนออกมา ตรงข้ามกับ Quiet Luxury ซึ่งยืนระยะความสงบสุขและมั่นคงได้นานกว่า เก๋ากว่าและกิจกรรมโชว์แบบนั้น ก็ไม่ได้สร้างเม็ดเงินให้เซ็นทรัล ด้วยแหละ!555
กลุ่มสิริวัฒนภักดีกลุ่มรัตนาวดี2กลุ่มบ้านใหญ่นี้ ไม่นับรวมกับกลุ่มตระกูลด้านบนเพราะว่า ทั้ง 2 คน คือ เจน1#ที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาจากตนเองเพียงแต่ คุณสารัชถ์ gulf มีต้นทุนสูงหน่อยเพราะบิดา แกเป็นนายทหารชั้นสูง ยศใหญ่และเคยอยู่ในวงอำนาจไข่แดงชั้นในแกถึงเป็น เมมเบอร์สปอร์ตคลับ ราชกรีฑาสโมสรได้ และรินไวน์ให้ผู้มีอำนาจในสปอร์ตคลับ มาตั้งแต่ยุคแกหนุ่มๆ
แกจบวิศวะฯ จุฬา ก่อนไปร่ำเรียนที่เมืองนอกแต่คุณเจริญ หรือ เด็กชาย โซวเคี๊ยกเม้งแกไม่ได้มีต้นทุนอะไรทางสังคมเลย!
อาเตี่ย แกหาบขาย หอยทอด ที่ทรงวาด!ซึ่งในตอนนั้นที่ย่านทรงวาด ก็เริ่มมีเจ้าสัว ตั้งเค้า เตาะแตะ เต็มไปหมด
-ทั้งกลุ่มพรประภา ที่ค้าขายเครื่องยนต์เก่าและเศษเหล็ก
-ทั้งกลุ่มเจียรวนนท์ ที่ค้าขายเมล็ดพืชพันธุ์ผัก
-ทั้งคุณชิน โสภณพานิช ที่นำเข้า-ส่งออก
-ทั้งคุณชวน รัตนรักษ์ ที่ทำธุรกิจขนส่ง
-ทั้งคุณโชติ ล่ำซำ ที่ทำธุรกิจการเกษตร รับซื้อข้าว มีโรงสี และธุรกิจไม้ภาคเหนือ และเกี่ยวดองกับ -กลุ่มหวั่งหลี ที่เป็นญาติอีก
และอีกหลายๆ คน ยิ่งเอามาเล่าเพิ่มก็ยิ่งหลายคดีแดง ! พอก่อน555ลูกๆเจ้าสัวทรงวาด/เยาวราช ทุกคนในตอนนั้นจะถูกบังคับให้เรียน #ในโรงเรียนเผยอิง เป็นโรงเรียนจีน ที่ทรงวาด(ทุกวันนี้โรงเรียนยังอยู่ กลางทรงวาดเก็บค่าจอดรถชั่วโมงละ 40 บาท )
เด็กชายโซวเคียกเม้ง ก็ไปเรียนบ้าง ไม่เรียนบ้าง ขาดเรียนบ่อย เรียนไม่จบด้วย!เพราะต้องช่วย อาเตี่ย หาบขายหอยทอด
ไม่มีสถานะเหมือนลูกเจ้าสัวคนอื่นในห้องที่เรียนจบตรงนี้! ก็เป็นสูตรสำเร็จไปต่อที่ อัสสัมชัญบางรัก ขณะที่บ้านเบียร์สิงห์ ที่สามเสนในวันนี้กระท่อนกระแท่น เสียทรง จนสังคมมองว่าความเป็นหนึ่งเดียวกัน #เปราะบาง!ซึ่งเรื่องนี้มันสำคัญมากต่อภาพลักษณ์ธุรกิจหากจะทำกิจกรรมอะไรในสังคมเพื่อเชื่อมโยงผู้คน ให้ส่งผลทางธุรกิจคะแนนความรู้สึกในใจของผู้คน มันจะลดลง
เมื่อวานลูกสาวคนโต เจ้าสัวเจริญคุณวัลลภา แห่ง AWC นางพรีเซนท์ภาพรวมธุรกิจอสังหา เครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศและอาคารสำนักงาน ขนาดใหญ่หลายแห่งและโปรเจ็คใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิด! เต็มไปหมด ที่ตนเองดูแล !ผลการดำเนินงานคือ เติบโต และ มีผลกำไร อย่างก้าวกระโดด (แต่แจกปันผลนิดเดียว555)คนอื่นเค้า ชะลอธุรกิจการลงทุนกันหมด !ก็มีแต่บ้านนี่แหละ! สวนทุกทาง แบบไม่สนใจใคร10ปีที่แล้ว เรามีความเชื่อว่าตราบใดที่คุณเจริญยังอยู่ ! ทุกธนาคาร จะรีบประเคนอนุมัติเงินกู้ใส่แก ! ก่อนชราภาพ!แต่วันนี้! เราไม่เชื่ออย่างนั้นแล้ว !เราเชื่อว่า ลูกแก 5 คนมีความมั่นคง ปึกแผ่น มากกว่าตัวแกแล้ว
บ้านนี้ คือ ต้นแบบ Quiet Luxury ขนานแท้เจ้าสัวเจริญ แกมีเมียคนเดียว คือ คุณหญิงวรรณาซึ่งคุณหญิงวรรณา เป็นลูกสาวเจ้าสัวกึ้งจู ที่ทรงวาดเจ้าสัวกึ้งจู ก็มองลูกเขย คนนี้ขาด!เอาเด็กหนุ่มคนนี้ #เอามาแต่ตัวนี่แหละ!สมอง , ความคิด , สายตาการประเมินภาพในอนาคต และความไม่ย่อท้อเป็นต้นทุนของแก เดินเข้าบ้านเจ้าสัวแบบเลข0จนนำพา แกมาถึงจุดนี้ !(วันนี้เราอารมณ์ดี จึงขอพูดในด้านสว่างของแก ด้านที่ไม่สว่างของแกก็มีนะในยุคธนาคารมหานคร ซึ่งพ่อตาของแก และตัวแก เข้าไปเกี่ยวโยง ในธนาคาร ในฐานะหุ้นใหญ่ ก่อนยุคต้มยำกุ้ง !)จึงเป็นบาดแผลลึกที่แก! ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจธนาคารอีกทุกธนาคาร #ให้แกกู้อย่างเดียวเป็นพอ !ให้เจ้าสัว แกไล่เทคหุ้นธนาคาร(แบบคุณสารัชถ์ ที่เทค kbank , ktb นี่! เมื่อวานคุณสารัชถ์ ก็สวบ! mint ไมเนอร์-ร้านพิซซ่าอีก ก้อนใหญ่)แกทำได้เร็วกว่า และมากกว่า คุณสารัชถ์อีกทุกคนในโลกนี้ มีแผลหมดแหล่ะ!
คนที่ไม่มีแผล! ในโลกนี้!คือเด็กทารก ที่หลังจากคลานได้ วิ่งได้ และหกล้ม นั่นแหละ! เริ่มมีแผลแล้ว !อีเจ้าของโรงงานฮีรูดอย ครีมทาแผลเป็น!ก็มีแผลจากการดำเนินชีวิต ทั้งนั้นแหละ !ราชวงศ์ต่างๆหลายชาติ แผลเยอะกว่าชาวบ้านอีกเจ้าสัวแกมองภาพไกลได้เก่งกาจแกถึงไปเกาะที่ดินทุกที่ ที่จะลงทุนที่เกี่ยวกับสำนักงานทรัพย์สิน ฯ555คุณเจริญ แกไม่ได้บอกว่าแกรักชาติมากกว่าใครเหมือนนักการเมืองแบบคุณอนุทินแกและคุณหญิง ทำนุบำรุงศาสนา ตลอดเวลาเพราะแกทำธุรกิจ ที่ผิดศีล๕
แกก็ไม่เคยออกมาพูด ออกมาโชว์แต้มบุญเยอะแต่แก ก็ทำเรื่องนี้กับคุณหญิง ตลอดเวลาจนทุกวันนี้คุณหนุ่ม ฐาปนฯ ลูกชายคนโตไปทำแทน แล้วการจงรักภักดีต่อสถาบัน ฯแกก็แสดงออกชัดในความเป็นผู้ใหญ่กับสิ่งนี้ และไม่เคย ออกมาโอ้อวด
และใช้สิ่งนี้ในการทำลาย เหยียบย่ำ คู่แข่ง ! แบบคนที่ฉวยโอกาสทางการเมืองแกมีครบ ในความที่แกเป็น และตอบสนองทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ธุรกิจที่แกเคยผูกขาดในเรื่องสัมปทานเหล้า !ก็ถูกรัฐฯยกเลิกกฎเกณฑ์สัมปทานไปเป็น10 ปีแล้ว
ลูกแก 5 คน เป็น ชาย2 หญิง3สถานะทุกคน ตอนนี้ก็ทำให้แกเบาใจได้ บนวีลแชร์ในวันนี้เป็นเพราะคุณหญิงวรรณา ที่จากไปแล้วอบรมมาดี!จนลูกแต่ละคน บางคนก็ก้าวสู่กลุ่มสูงวัยเจน3 หลานเจ้าสัว 14 คน จากลูก5คนก็เริ่มทยอยจบการศึกษาจากเมืองนอกกันแล้วบ้านนี้ไม่เคยสร้างเรื่องราว ให้เป็นขี้ปากชาวบ้านดังนั้นการที่เจ้าสัว มีภรรยาคนเดียวคือ ความแข็งแกร่ง อย่างหนึ่ง
และลบล้างจารีตเก่าของคนจีนในยุคก่อนสงครามโลกแล้วถ้าสั่งสอน อบรม จนมีพื้นฐานที่ดีธรรมนูญในครอบครัว แบบเซ็นทรัล
บางทีก็ไม่จำเป็น !จนช่วงนึงไม่นานนี้ ในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่เจ้าสัวแกเหยียบเซ็นทรัลที่เวียดนามจนเซไป เซมา
แต่ระยะยาว เซ็นทรัล ไม่กระจอกแน่ๆต้องดูลูกสาวเจ้าสัวคนที่4 คุณฐาปณี ที่ดู แลค้าปลีกในเวียตนามผ่าน bjc เบอร์ลี่ยุคเกอร์ ว่า เอาเซ็นทรัลอยู่มั๊ย?
จบ
เขียนมาจนยาวเหยียดแล้ว เมื่อยมาก ๆใครที่เป็นพนักงานในไทยเบฟ แวะมาอ่าน !บอกนายด้วย มีคน นินทาพลัส+ ในเชิงบวก!555และก็ทำหน้าที่การตลาดกันหน่อย !ในกล่องข้อความ555 ปกติเราชอบ Singha ReServe เพราะนุ่มมาก แต่วันนี้ผิดหวังกับแบรนด์เค้า555"