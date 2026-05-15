เปิดฉาก "2026 KOREA SEASON เทศกาลวัฒนธรรมเกาหลี" สุดยิ่งใหญ่ในไทย

MGR Online: เชิญคนไทยเพลิดเพลินกับ เทศกาลวัฒนธรรมเกาหลี "2026 KOREA SEASON" จัดเต็มตลอดปี ทั้งการแสดงระบำร่วมสมัย นิทรรศการมีเดียอาร์ต และงานเทศกาล พบกับการแสดงชุดแรก วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ กับบัลเลต์ร่วมสมัยที่หยิบยก "GATหมวกเกาหลี" มาตีความใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และมูลนิธิเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของเกาหลี (KOFICE) เตรียมเปิดฉาก "เทศกาลวัฒนธรรมเกาหลี 2026 KOREA SEASON" อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
"KOREA SEASON" คือโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมเกาหลีในต่างประเทศ โดยจะคัดเลือกประเทศที่มีความสนใจในวัฒนธรรมเกาหลีอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะ การแสดง และนิทรรศการที่ได้รับการสร้างสรรค์มาเป็นพิเศษต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ย่านอโศกมานานกว่า 13 ปี กำลังจะย้ายที่ทำการใหม่ไปยังย่านทองหล่อในเดือนกรกฎาคม และมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้
ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี มีแผนจะสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ชมและศิลปินชาวไทยได้มีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมหลากหลายแขนง อาทิ การแสดงระบำ นิทรรศการมีเดียอาร์ต และเทศกาลต่าง ๆ โดยมีโปรแกรมหลักที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงบัลเลต์ร่วมสมัย "GAT" ในเดือนพฤษภาคม, เทศกาล K-Live Festival ในเดือนตุลาคม และนิทรรศการมีเดียอาร์ต ที่นำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมดั้งเดิมเกาหลี
ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ จะมีการแสดงเปิดตัวเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการแสดงบัลเลต์ร่วมสมัย "GAT" ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก "GAT" (กัท) หรือหมวกดั้งเดิมของเกาหลี โดยเป็นการนำสุนทรียศาสตร์แบบเกาหลีมาถ่ายทอดผ่านท่วงท่าบัลเลต์ของตะวันตก การแสดงชุดนี้จะตีความรูปลักษณ์และสัญลักษณ์ของหมวกประเภทต่าง ๆ ผ่านทางภาษากาย สื่อถึงความสง่างามของเหล่านักปราชญ์ (ซอนบี) และความอ่อนช้อยของสตรีเกาหลี นับเป็นโชว์ที่มีเอกลักษณ์และสะกดสายตาผู้ชม
การแสดงบัลเลต์ร่วมสมัย "GAT" จะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 18.00 น. ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งฟรี ผ่านกูเกิลฟอร์มทางโซเชียลมีเดียของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย (Facebook: @koreanculturalcenterTH, Instagram: @kccthailand)
นางซอนจู ลี ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า "ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แนะนำศิลปวัฒนธรรมเกาหลีสู่ชาวไทยผ่านรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการแสดง นิทรรศการ และคอนเสิร์ต ภายใต้โครงการ 2026 KOREA SEASON หวังว่าศิลปะเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธไมตรี เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น".