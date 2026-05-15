เปิดภาพ ‘ลุงโยชน์’ กลับไทยแล้ว หลัง ทภ.2 เจรจาตามกลไก RBC ลดตึงเครียดชายแดน

‘ลุงโยชน์’ กลับไทยแล้ว เปิดกลไก RBC ทภ.2 ประสานใกล้ชิด ลดตึงเครียดชายแดน กัมพูชายอมส่งกลับ สุขภาพร่างกายเป็นปกติ เตรียมพากลับไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัย
เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2569 มีรายงานว่า วานนี้ (14 พ.ค.) เวลา 11.00 น. พล.จ.นิด นารง รองเสนาธิการกองกำลังป้องกันชายแดนที่ 4 (ภท.4) ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ฝ่ายกัมพูชา ได้ประสานมายังกองทัพภาคที่ 2 กรณีการส่งตัว “นายโยชน์” กลับประเทศไทย
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายโยชน์ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนที่ 4 ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย และมีการประสานผ่านกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา กระทั่งฝ่ายกัมพูชาอนุมัติให้ส่งตัวกลับประเทศไทยแล้ว
รายงานระบุว่า การส่งตัวครั้งนี้จะใช้กลไกความร่วมมือระดับกองทัพภาคที่ 2 และกองกำลังป้องกันชายแดนที่ 4 เพื่อสะท้อนถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องของคณะกรรมการ RBC ทั้งสองฝ่าย
เบื้องต้นกำหนดส่งตัวในวันนี้ (15 พ.ค.) ช่วงเวลา 10.00 น. บริเวณช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยฝ่ายไทยมี พล.ต.กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการ RBC ฝ่ายไทย เป็นหัวหน้าคณะ ขณะที่ฝ่ายกัมพูชามี พล.จ.นิด นารง ทำหน้าที่หัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชา
ต่อมาเวลา 11.00 น. ที่ด่านช่องสะงำ ฝ่ายกัมพูชาได้ส่งมอบตัวนายโยชน์ สายน้อย หรือ “ลุงโยชน์” ให้แก่ พล.ต.กัมปนาท เพื่อรับตัวกลับมาสู่ประเทศไทย โดยนายโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการบาดเจ็บตามร่างกายแต่อย่างใด
แหล่งข่าวกองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า ความสำเร็จในการประสานส่งตัวครั้งนี้ เกิดจากการทำงานอย่างใกล้ชิดของกองทัพภาคที่ 2 ภายใต้การกำกับของแม่ทัพภาคที่ 2 รวมถึงกองกำลังสุรนารี ที่มี ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เร่งขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานอย่างเต็มกำลัง จนสามารถผลักดันการประสานงานผ่านกลไก RBC ให้บรรลุผลได้อย่างราบรื่น
ทั้งนี้ การส่งตัวนายโยชน์กลับประเทศไทย ถือเป็นสัญญาณบวกของความร่วมมือระดับ RBC ระหว่างไทย-กัมพูชา และมีส่วนช่วยลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศได้ในระดับหนึ่ง
ด้านเพจ "กองทัพภาคที่ 2" โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการส่งตัวประชาชนไทยกลับประเทศผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย - กัมพูชา ด้านกองทัพภาคที่ 2 กับ ภูมิภาคทหารที่ 4 ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่า
วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พลจัตวา นิด นารง รองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่ 4 ราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะ ประธานกองเลขาฯ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ด้านภูมิภาคทหารที่ 4 ได้ส่งมอบตัว นายโยชน์ สายน้อย อายุ 58 ปี ชาวไทย จาก ตำบลกันตรวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ให้กับพลตรี กัมปนาท วาพันสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานกองเลขาฯ คณะกรรมการชายแดน ส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee : RBC) ด้านกองทัพภาคที่ 2
การส่งตัวกลับครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 โดยหลังจาก นายโยชน์ สายน้อย เดินทางเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ และหายตัวไปตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2569 ครอบครัว และส่วนราชการ ทั้งพลเรือนตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ได้ร่วมกันค้นหา จนกระทั่งมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าอาจพลัดหลงอยู่ตามแนวชายแดน กองทัพภาคที่ 2 จึงได้ใช้กลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับภูมิภาคทหารที่ 4 ตรวจสอบจนได้ข้อมูลว่านายโยชน์ สายน้อย ได้ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย ณ ศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัย ภายหลังทราบข้อมูลกองทัพภาคที่ 2 ได้มีหนังสือแจ้งให้ ภูมิภาคทหารที่ 4 ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ดำเนินการช่วยเหลือตามลำดับ จนได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการส่งตัวกลับในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นผลสัมฤทธิ์สำคัญของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น ลดความตึงเครียด และรักษาบรรยากาศแห่งความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน และหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย–กัมพูชา (General Border Committee : GBC) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือ และการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดน
กองทัพภาคที่ 2 ขอบคุณ หน่วยที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันประสานงาน อย่างเต็มขีดความสามารถ จนทำให้เกิดการส่งตัวประชาชนไทยกลับประเทศ ได้สำเร็จด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้ จากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพบว่า นายโยชน์ สายน้อย มีสภาพร่างกายปกติ และภายหลังการรับมอบตัว กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการนำส่งนายโยชน์ สายน้อย กลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งจะประสานงานกับ ทุกภาคส่วน เพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพ สุขภาพ และสร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและประชาชนต่อไป
กองทัพภาคที่ 2 ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้านมนุษยธรรม การคุ้มครองประชาชน และการเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป