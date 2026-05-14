ทภ.2 แจงเสียงดังคล้ายระเบิดใกล้ฐานมาตามาเรีย ระบุทิศทาง-สาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ ผบ.สองฝ่ายประสานแล้ว ไร้เหตุปะทะ

กองทัพภาคที่ 2 แจงเสียงดังคล้ายระเบิดขนาดเล็กห่างแนววางกำลังฐานตามาเรีย 200 เมตร แต่ไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ เนื่องจากเป็นช่วงค่ำมืด ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายประสานตรวจสอบ ยืนยันไม่มีการปะทะ ไม่มีการยิงตอบโต้ กำลังพลปลอดภัย
วันนี้(14 พ.ค.) เมื่อเวลา 22.11 น. เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีได้ยินเสียงคล้ายระเบิดบริเวณพื้นที่ด้านหน้าแนววางกำลัง ฐานปฏิบัติการตามาเรีย โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 18:25 กำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย 1 ได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลัง ห่างจากแนววางกำลังประมาณ 200 เมตร โดยไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันที เนื่องจากเกิดเหตุในช่วงเวลาค่ำคืนและมีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัย ทั้งนี้ หน่วยได้ดำเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุ
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่า ไม่มีการปะทะ ไม่มีการยิงตอบโต้ ในพื้นที่แต่อย่างใด
เหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอ โดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญ