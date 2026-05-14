ทร.พร้อมปกป้องทะเลไทยหลังยกเลิก MOU44 ย้ำยึดมั่นกติกาสากล รักษาเส้นเขตแดนตามประกาศปี 2516

ผบ.ทร.ยันไม่กังวลรัฐบาลยกเลิก MOU2544 มองเป็นเรื่องดี เพราะไทยยึดมั่นกติกาสากลมาตั้งแต่ต้น ลั่นเส้นเขตแดนของไทยตามประกาศปี 2516 ยึดหลัก UNCLOS ไม่ได้ใช้จินตนาการ
วันที่ 14 พ.ค.69 ที่สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข 15 หาดยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงมุมมองที่รัฐบาลยกเลิก MOU2544 หรือ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาว่าในมุมมองของทหารเรือ เรายังคงรักษาเส้นแนวที่เราประกาศไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ซึ่งการประกาศเส้นแนวดังกล่าว เราใช้หลักการของกฎหมายทางทะเล เราจึงไม่กังวล เนื่องจากเราใช้หลักการตรงนั้นอยู่แล้ว ทั้งนี้ เมื่อกัมพูชาจะมาใช้กฎหมายทะเล ก็คงเป็นไปตามหลักการที่เราประกาศไว้อยู่แล้ว และยืนยันว่า เราจะรักษาเส้นที่เราประกาศไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516
เมื่อถามว่า กำลังมองว่าการเจรจาในส่วนของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (UNCLOS) ถือเป็นเรื่องดีใช่หรือไม่ พลเรือเอก ไพโรจน์ กล่าวว่า กฎหมายที่เป็นหลักสากล ถ้าทุกประเทศยึดมั่นในหลักสากล ส่วนตัวคิดว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ซึ่งเรายึดหลักนี้มาตั้งแต่แรก และเราไม่ได้ประกาศโดยใช้จินตนาการ แต่เราประกาศโดยใช้หลักการอยู่แล้ว ดังนั้นยืนยันว่า เราจึงไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้