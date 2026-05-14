กัมพูชายั่วยุ! ห้วยตามาเรีย หวังเล่นละครฟ้อง AOT ทภ.2 เผยได้ยินเสียงดัง ไม่ยืนยันเป็น M79 กำลังพลทุกนายปลอดภัย-ห้ามออกจากฐาน

เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ระบุ กัมพูชายั่วยุห้วยตามาเรียหวังสร้างการละครฟ้อง AOT ทภ.2 ยอมรับได้ยินเสียงดังแต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นการยิง M79 เหตุเกิดช่วงกลางคืน พร้อมสั่งห้ามกำลังพลออกนอกฐาน ย้ำทุกนายปลอดภัย ไม่ได้รับอันตราย
วันนี้ (14 พ.ค.) เมื่อเวลา 19.51 น. เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” โพสต์ข้อความว่า “ห้วยตามาเรีย กัมพูชายั่วยุ หวังสร้างการละครฟ้อง AOT ไทยไม่หลวมตัว แต่ไทยเตรียมตัว! 14 พฤษภาคม 2569 #TruthFromThailand”
พร้อมระบุข้อความเพิ่มเติมว่า “รอรายละเอียดสถานการณ์ และขอให้ประชาชนรอข้อมูลทางการ ทหารไทยไม่ลืมพี่น้อง และพร้อมปกป้องอธิปไตย”
ด้านแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยกรณีมีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชายิง M79 จำนวน 2 นัด ในพื้นที่ห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่า เบื้องต้นได้ยินเสียงดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืน และกองทัพภาคที่ 2 มีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืน โดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัย
นอกจากนี้ ภายหลังเกิดเหตุได้รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายปลอดภัยดี และไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด