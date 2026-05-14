ททท.จัดกิจกรรม “ททท.แจกสุข คีบสนุกสุขทั่วไทย” ชวนคนไทยค้นพบความสุขจากการเดินทาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดอีเวนต์ “ททท.แจกสุข คีบสนุกสุขทั่วไทย” ภายใต้บรรยากาศแห่งความสนุกและรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรมไฮไลต์ภายในงานคือ “ตู้คีบความสุข” ที่ภายในอัดแน่นไปด้วยของรางวัลกว่า 800 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ซึ่งพันธมิตรหลากหลายแบรนด์ร่วมสนับสนุนเพื่อส่งต่อความสุขให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ทั้งบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก กระเป๋าเดินทาง เวาเชอร์ความงาม ร้านอาหาร กิจกรรมท่องเที่ยว และรางวัลใหญ่ iPad ที่สร้างความตื่นเต้นและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงาน
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย ยิ่งเดินทางด้วยใจ ยิ่งได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่เข้าถึงง่าย สนุก และสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ พร้อมสะท้อนแนวคิดว่า “ความสุขจากการท่องเที่ยวสามารถเกิดขึ้นได้ทันที เพียงแค่ออกเดินทาง”
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยมุมมองว่า “ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์พลังงานที่ส่งผลให้ต้นทุนการเดินทางปรับตัวสูงขึ้น ผู้คนจึงเริ่มมองหาทางเลือกในการพักผ่อนที่เรียบง่าย ใกล้ตัว และใช้พลังงานอย่างพอดีมากขึ้น การท่องเที่ยวในประเทศจึงไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นคำตอบที่ตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ททท.ต้องการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมาคึกคัก และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างการมีส่วนร่วมได้จริง เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นเพียงการเดินทาง แต่เป็นประสบการณ์ที่ช่วยเติมพลัง เติมความสุข และสร้างความหมายให้กับชีวิต กิจกรรม ‘ททท. แจกสุข คีบสนุกสุขทั่วไทย’ จึงเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนภายใต้แคมเปญ ‘สุขทันทีที่เที่ยวไทย’ ที่ต้องการส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนไทยออกเดินทาง ไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ และร่วมกันสร้างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น”
นายอภิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับ “คุณค่าของประสบการณ์” มากกว่าปริมาณการเดินทาง ททท.จึงมุ่งผลักดันกิจกรรมและแคมเปญที่สามารถสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คน และทำให้ทุกการเดินทางมีความหมายมากยิ่งขึ้น
“ประเทศไทยมีเสน่ห์และความหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ในทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ อาหาร วัฒนธรรม กิจกรรมสร้างสรรค์ หรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านที่หลายคนอาจยังไม่เคยสัมผัส เราอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกเดินทาง เพื่อค้นหาความสุข ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทันทีในทุกพื้นที่ของประเทศไทย”
พันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนของรางวัลและส่งต่อความสุขภายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ Dermatige Aesthetics, บัตรเครดิต“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), แกร็บ ประเทศไทย, Santhiya Resorts & Spas, Cape&Kantary Hotels, Centara Life Cha-Am Beach Resort Hua Hin, The Heritage Chiang Rai Hotel and Convention, JP TRAVELSTORE, Cross Pattaya Pratamnak, บริษัท เอสเทค ฟาร์มา
