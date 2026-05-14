ขนส่งฯ แจง “รถพุ่มพวง” ในทำเนียบฯ แค่อีเวนต์พื้นที่ปิด พร้อมเร่งร่างกฎหมายรองรับ “รถเศรษฐกิจชุมชน”

กรมการขนส่งทางบกแจงปมรถพุ่มพวงวิ่งในทำเนียบรัฐบาล เป็นเพียงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ปิด ไม่ใช่การใช้งานบนถนนสาธารณะ พร้อมเผยอยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายรองรับ “รถเศรษฐกิจชุมชน” หวังช่วยผู้ค้ารายย่อยมีรายได้ถูกกฎหมาย ควบคู่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน
จากกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นคำร้องต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เพื่อขอให้จัดระเบียบ "รถพุ่มพวง" ในโครงการ "ไทยช่วยไทย" ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากพบว่ารถส่วนใหญ่มีการดัดแปลงสภาพ บดบังป้ายทะเบียน และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งขัดต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.จราจรทางบก โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ มาตรา 53 ด้วยการสั่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำรถไปขึ้นทะเบียนและตรวจสภาพให้เรียบร้อยก่อนนำมาวิ่งบนท้องถนน พร้อมขู่ว่าหากเพิกเฉยจะถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
ต่อมา (14 พ.ค.) กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตการนำรถพุ่มพวงมาขับขี่ภายในทำเนียบรัฐบาล ยันเป็นการใช้รถในพื้นที่ปิดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกิจด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมยกร่างกฎหมายรองรับ “รถเศรษฐกิจชุมชน” มุ่งหนุนรายได้ฐานรากควบคู่มาตรฐานความปลอดภัย
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพการขับขี่รถลักษณะรถพุ่มพวงภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความถูกต้องตามกฎหมายนั้น กรมการขนส่งทางบกขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบพบว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดอีเวนต์เปิดกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นการขับขี่ภายใน “พื้นที่ปิด” หรือเขตจำกัดเฉพาะภายในทำเนียบรัฐบาล มิใช่การนำออกมาขับขี่ในทางสาธารณะที่มีการจราจรพลุกพล่าน จึงถือเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารภาพลักษณ์เชิงสัญลักษณ์เป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกตระหนักถึงประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการนำรถที่ดัดแปลงลักษณะมาใช้งานจริงในวิถีชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีรถที่ใช้ในวิถีชีวิตชุมชนจำนวนมาก เช่น รถพุ่มพวง รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือรถเกษตรกรรมลักษณะต่างๆ ที่ยังอาจไม่สามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบัน เนื่องจากโครงสร้างรถอาจยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมที่กำหนดไว้สำหรับรถยนต์ทั่วไป แต่ในอีกทางหนึ่ง รถดังกล่าวก็เป็นยานพาหนะที่อยู่คู่กับชุมชนไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนที่ประชาชนใช้ประกอบอาชีพเป็นปกติในวิถีชีวิตประจำวัน
โฆษกกรมการขนส่งทางบกกล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายสนับสนุนวิถีชีวิตชุมชนควบคู่ไปกับความปลอดภัยทางถนน ขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายและระเบียบรองรับกลุ่ม "รถเศรษฐกิจชุมชน" เช่น รถพุ่มพวง รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง และรถตามวิถีชุมชนอื่นๆ โดยมีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้
• สนับสนุนการสร้างรายได้ มุ่งเน้นการรับรองสถานะของรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยสามารถใช้เครื่องมือทำกินได้อย่างมั่นใจ สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
• กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย พิจารณาเกณฑ์ทางเทคนิคที่เหมาะสมกับลักษณะของรถแต่ละประเภท เพื่อให้ตัวรถมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งาน และสร้างความปลอดภัยให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้ถนน
“กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชน โดยเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึง” โฆษกกรมการขนส่งทางบกกล่าวในตอนท้าย