PetchZ อดีตแฟนทราย สก๊อต ยอมรับ "เรื่องของเราเล็กน้อยไปเลย" เมื่อเทียบกับภูมิหลังแสนเจ็บปวดที่อดีตคนรักเจอมา

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. เพจ "PetchZ" ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สาว ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตกับ "ทราย สก๊อต" ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับความเจ็บปวดและไม่เข้าใจกับการจบลงของความสัมพันธ์ที่แสนดีในอดีต แต่เมื่อได้รับรู้ถึงความจริงเกี่ยวกับบาดแผลและภูมิหลังอันหนักหน่วงที่อดีตคนรักต้องเผชิญมาทั้งชีวิต ความโกรธและข้อสงสัยทั้งหมดจึงเปลี่ยนเป็นความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งในฐานะเพื่อนมนุษย์
เหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าตัวตระหนักได้ว่า ภายใต้ท่าทีและการกระทำของคนคนหนึ่ง ล้วนมีเรื่องราวซ่อนอยู่เบื้องหลังที่เราไม่อาจรู้ได้เลย พร้อมทั้งหวังว่าจะไม่มีใครต้องพบเจอกับเรื่องราวเลวร้ายเช่นนี้อีก ทั้งนี้ ยูทูบเบอร์สาวได้ระบุข้อความว่า
"มีเรื่องเล่าให้ฟัง ย้อนไปปีที่แล้ว เรามีความสัมพันธ์ดีๆ กับคนคนหนึ่ง เราให้ใจเขาไปมากๆ เลย ชอบที่เขาเป็นเขา ชอบฟังเวลาที่เขาพูดถึงสิ่งที่รักหรือสนใจ ชอบที่เขาจริงจังกับสิ่งที่เขาชอบ ทุกครั้งที่ spend time ด้วยกัน มันรู้สึกสบายเหมือนตัวเองลอยได้ รู้สึกสบายใจที่อยู่ข้างคนคนนี้ โดยที่ไม่ได้นึกถึงเรื่องเพศ เรื่องฐานะ หรืออะไรเลย
พอมาถึงจุดหนึ่งที่ความสัมพันธ์ไม่ได้ไปต่อ เราก็ใจสลายและค่อนข้างเจ็บปวด ไม่เคยเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมามันก็ดีมาตลอด แต่ทำไมความรู้สึกดีๆ ต่างๆ ก็กลายเป็นดูไม่มีความหมายกับเขาเลย ตอนนั้นเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจ โกรธ และเสียใจมากๆ
แต่พอมาวันนี้ที่ได้ฟังและรับรู้หลายๆอย่างพร้อมกับทุกคน ได้ปะติดปะต่อเรื่องราว เราน้ำตาไหลแบบไม่รู้เลยว่าควรรู้สึกยังไง พอเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนนั้นมันถึงได้เป็นแบบนั้น เรื่องของเรากลายเป็นเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาเจอมาทั้งชีวิต
ภายใต้รอยยิ้ม, การกอด, ความอบอุ่น, ความใจดี, ความเงียบ หรือแม้กระทั่งความเย็นชา, ความใจร้าย, ความสุขหรือความทุกข์ เราไม่มีทางรู้เลยว่า คนคนหนึ่งเขามีภูมิหลังหรือผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง
ถึงจะไม่ได้ติดต่อกันแล้ว แต่ตอนนี้รู้สึกเห็นใจเขามากๆ ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยจริงๆ และหวังว่าจะไม่มีใครต้องเจอกับอะไรแบบนี้อีก"