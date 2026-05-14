"หนุ่ย จุไรรัตน์" ออกโรงเบรกดรามาหลาน "ทราย-พาย สก๊อต" วอนสังคม "ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัว"

จากคลิปร่ำไห้แฉอดีตสุดบอบช้ำ สู่การงัดโฉนดที่ดินโต้กลับ และคลิปเสียงปริศนาที่ทำเอาช็อกโซเชียล! ดรามาสายเลือดบ้าน "สก๊อต" ส่อแววบานปลายจนญาติผู้ใหญ่ต้องออกโรงเบรก เมื่อ "หนุ่ย จุไรรัตน์" คุณน้าของทั้งคู่ ตัดสินใจโพสต์ข้อความดึงสติชาวเน็ต ขอร้องให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพียง "เรื่องภายในครอบครัว" พร้อมหวังให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี
ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมและโลกโซเชียลสนใจอย่างใกล้ชิด สำหรับกรณีข้อพิพาทรุนแรงภายในครอบครัวระหว่าง "ทราย สก๊อต" และพี่ชาย "พาย สุนิษฐ์ สก๊อต" ซึ่งมีการนำหลักฐานออกมาตอบโต้กันอย่างดุเดือดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
จุดเริ่มต้นของประเด็นดรามาเกิดขึ้นเมื่อ "ทราย สก๊อต" ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะร้องไห้ พร้อมบอกเล่าถึงความทรงจำในอดีตอันแสนเจ็บปวด
ฝั่งพี่ชาย "พาย สุนิษฐ์" ออกมาชี้แจงตอบโต้ โดยปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด พร้อมยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นข้อกล่าวหาที่เลวร้ายและน่าขยะแขยงมาก พร้อมเผยความรู้สึกเสียใจที่น้องมีความคิดเช่นนั้น นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินบ้านพักในหัวหิน ซึ่งระบุชัดเจนว่าคุณตายกให้คุณแม่ และคุณแม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ต่อให้ลูกชายทั้งสองคน
สถานการณ์ทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง เมื่อ "ทราย" ตัดสินใจโพสต์คลิปเสียงความยาวกว่า 4 นาที โดยอ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างตนเองกับพี่ชาย เนื้อหาในคลิปมีการพาดพิงถึงเหตุการณ์การถูกล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อเนื่องหลายปี ตั้งแต่อายุเพียง 10-11 ขวบ ซึ่งยังคงเป็นบาดแผลหลอกหลอนมาจนถึงปัจจุบัน การเผยแพร่คลิปนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในชั่วข้ามคืน
ท่ามกลางกระแสดรามาที่กำลังร้อนระอุ โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ความเคลื่อนไหวของ "หนุ่ย จุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี" ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องสาวของคุณแม่ของทรายและพาย โดยได้ทำการแชร์คลิปวิดีโอชี้แจงของหลานชาย พร้อมระบุข้อความเพื่อเป็นข้อคิดเตือนสติว่า
"ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัว และขอให้เรื่องราวจบลงด้วยดี"
บทสรุปของเรื่องราวรอยร้าวในครอบครัวครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร คงต้องรอติดตามความคืบหน้าและการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่ายต่อไป