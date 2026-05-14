เปิดปูมหลัง "สุธิศ สก๊อต" ทายาทราชสกุล-อดีตเขยภิรมย์ภักดี พ่อแท้ๆ ทราย สก๊อต หลังรอยร้าวครอบครัวปริแตก

ทำความรู้จัก 'สุธิศ สก๊อต' พ่อแท้ๆ ของทราย-พาย สก๊อต" หลังปรากฏชื่อในดรามาแฉพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศ ส่องภูมิหลังทายาทหม่อมงามจิตต์และอดีตสามี 'จีรานุช ภิรมย์ภักดี'
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงต่อเนื่องสำหรับกรณีของ "ทราย สิรณัฐ สก๊อต" ที่ออกมาเปิดหน้าแลกแฉพี่ชายในประเด็นล่วงละเมิดทางเพศ ล่าสุดมีการเปิดเผยอีเมลจาก "สุธิศ ไอเวอร์ สก๊อต" ผู้เป็นพ่อที่ส่งถึงตนในรอบ 4 ปี
สำหรับประวัติของ คุณสุธิศ ไอเวอร์ สก๊อต บิดาแท้ๆ ของ "ทราย สิรณัฐ" และ "พาย สุนิษฐ์" นั้น ถือเป็นบุคคลที่มีภูมิหลังไม่ธรรมดา โดยเขาเป็นนักธุรกิจลูกครึ่งไทย-สกอตแลนด์ และมีศักดิ์เป็นหลานชายของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม สารสาส) สตรีผู้มีบทบาทสำคัญในงานสังคมสงเคราะห์และกุศลของไทย ซึ่งทำให้ตระกูล "สก๊อต" มีความเกี่ยวพันกับสายสัมพันธ์ทางสังคมในระดับสูง
ในด้านชีวิตครอบครัว คุณสุธิศเคยสมรสกับ คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี ทายาทตระกูลสิงห์อันมั่งคั่ง มีบุตรด้วยกันคือ พาย สุนิษฐ์ และ ทราย สิรณัฐ ก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจเลิกรากันไป โดยในช่วงวัยเด็กของพี่น้องตระกูลสก๊อตนั้น ทั้งคู่ได้รับการเลี้ยงดูและเติบโตภายใต้ความดูแลของ คุณจำนงค์ ภิรมย์ภักดี (คุณตา) และครอบครัวฝั่งมารดาเป็นหลัก
ปัจจุบัน คุณสุธิศประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรือเช่าเหมาลำในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งที่ผ่านมายังคงปรากฏตัวในฐานะผู้ใหญ่ของครอบครัว โดยล่าสุดได้เข้าร่วมเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวในงานแต่งงานของบุตรชายคนโตอย่าง พาย สุนิษฐ์ และนักแสดงสาว มายด์ ลภัสลัล
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกชาย "ทราย สก๊อต" มีความคืบหน้า เมื่อทรายเปิดเผยอีเมลที่พ่อส่งมาขอคืนดีและให้ข้อคิดเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบของโลก โดยทรายได้โพสต์ลงโซเชียลว่า ผู้เป็นพ่อทราบเรื่องราวพฤติกรรมของพี่ชายมาโดยตลอด
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวความขัดแย้งในครอบครัว แต่ยังเป็นการเปิดเผยรอยร้าวลึกของทายาทตระกูลดังที่สังคมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดถึงบทสรุปของมหากาพย์ดรามาในครั้งนี้