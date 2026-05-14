กรมอุตุฯ ประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝน 15 พ.ค. นี้ คาดฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 10% เตือนรับมือ "ฝนทิ้งช่วง"

เตรียมกางร่ม! กรมอุตุฯ ประกาศไทยเข้าสู่ "ฤดูฝน" อย่างเป็นทางการ 15 พ.ค. นี้ ชี้พิกัดปีนี้ "ฝนน้อย-ทิ้งช่วงกลางปี-พายุซัดปลายฤดู" พร้อมออกโรงเตือนด่วน 14-18 พ.ค. นี้ กางแผนที่เฝ้าระวัง "พื้นที่สีแดง" เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ทะเลอันดามันคลื่นสูง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
วันนี้ (14 พ.ย.) "กรมอุตุนิยมวิทยา" ตั้งโต๊ะแถลงข่าว ประกาศประเทศไทยเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมที่คาดไว้ ชี้ภาพรวมปีนี้ปริมาณฝนจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 10% พร้อมเตือนประชาชนและเกษตรกรเตรียมรับมือสภาวะ "ฝนทิ้งช่วง" ในช่วงกลางฤดู และระวังพายุเข้าในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ขณะที่ระยะสั้น 14-18 พ.ค. นี้ สั่งเฝ้าระวังพื้นที่สีแดง เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าวเรื่อง "ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนปี 2569 อย่างเป็นทางการ" โดยระบุว่า จากปัจจัยทางสภาพอากาศที่มีปริมาณฝนตกชุก ประกอบกับทิศทางลมที่เปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกซึ่งครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งผลให้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ซึ่งขยับขึ้นมาเร็วกว่าที่เคยวางกรอบไว้ในช่วงวันที่ 18-22 พฤษภาคม
สำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปี 2569 คาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 10% โดยลักษณะอากาศสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะหลัก ได้แก่
ช่วงต้นฤดู (พ.ค. - กลาง มิ.ย.): ปริมาณฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่รับลมอย่างภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ช่วงกลางฤดู (ปลาย มิ.ย. - ก.ค.): ปริมาณฝนจะลดลง และมีโอกาสเกิดสภาวะ "ฝนทิ้งช่วง" ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรจึงควรวางแผนสำรองและใช้น้ำอย่างระมัดระวัง
ช่วงปลายฤดู (ส.ค. - ก.ย.): กลับมามีฝนตกชุกหนาแน่นอีกครั้ง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูก เคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ช่วงสิ้นสุดฤดู (ต.ค.): ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงและเริ่มสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นในตอนเช้า ซึ่งถือเป็นสัญญาณการสิ้นสุดฤดูฝน (ราวกลางเดือน ต.ค.) ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคม 2569 - มกราคม 2570
นอกจากนี้ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ยังได้เน้นย้ำถึงคำเตือนสภาพอากาศในระยะสั้นช่วงวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2569 นี้ ว่าหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวเบงกอล ทางกรมฯ ได้มีการเปิดเผยแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย (พื้นที่สีแดง) เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันเป็นพิเศษ
พร้อมกันนี้ ได้ออกประกาศเตือนเรื่องคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันที่จะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 3 เมตร จึงขอแนะนำให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้