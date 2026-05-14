“ม.มหิดล” แนะ 3 โซนสิทธิเนื้อตัวร่างกาย สอนลูกหลานปกป้องตัวเองจากการถูกสัมผัส

เพจ Mahidol Channel สอนเด็กแยกแยะ 3 โซนสัมผัส 'เขียว-เหลือง-แดง' ย้ำสิทธิในเนื้อตัวร่างกายที่เด็กทุกคนพึงมี พร้อมแนะผู้ปกครองสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้ลูกกล้าพูดคำว่า "ไม่" และกล้าแจ้งเหตุเพื่อป้องกันภัยคุกคามในเด็ก
วันนี้ (14 พ.ค.) เพจ “Mahidol Channel“ สถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้โพสต์ให้ความรู้ ชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู สอนเด็กให้รู้จัก “สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย” เพราะเด็กทุกคนมีสิทธิอนุญาต ปฏิเสธ และปกป้องร่างกายของตนเอง ผ่าน 3 โซนสำคัญ
🟢 สัมผัสปลอดภัย
🟡 ต้องใช้วิจารณญาณ
🔴 ห้ามจับเด็ดขาด
เพราะการสอนให้เด็กกล้าพูดว่า “ไม่” และกล้าบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจ คือจุดเริ่มต้นของการปกป้องเด็กจากสถานการณ์ไม่ปลอดภัย