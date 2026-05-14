ปลามฤตยูบุกพัทยา พบ "ปลาหมอคางดำ" พรึบเต็มหาด นักตกปลาหวั่นทำลายระบบนิเวศ

เอเลี่ยนสปีชีส์โผล่กลางทะเล" ครีเอเตอร์สายตกปลาชื่อดังโพสต์เตือน พบฝูง ‘ปลาหมอคางดำ’ จำนวนมหาศาลบุกชายหาดพัทยา ทอดแหโชว์ติดขึ้นมาเพียบจนน่าตกใจ ด้านนักประมงและนักท่องเที่ยวตั้งคำถาม ปลาชนิดนี้ปรับตัวอยู่รอดในน้ำเค็มได้อย่างไร? วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบก่อนระบบนิเวศพังยับ!
เมื่อวันที่ 13 พ.ค. เกิดกระแสความตื่นตระหนกในกลุ่มนักท่องเที่ยวและชาวประมงในพื้นที่ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ตาร์ท ชาแนล” ซึ่งเป็นครีเอเตอร์สายตกปลาที่มีผู้ติดตามกว่า 20,000 คน ได้โพสต์คลิปวิดีโอและข้อความแจ้งเตือนการค้นพบฝูง “ปลาหมอคางดำ” จำนวนมหาศาลบริเวณชายหาดพัทยา โดยระบุข้อความว่า "หมอคางดำบุกพัทยาแล้วครับน้าๆๆเต็มโครม"
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักตกปลา นักตกหมึก และนักท่องเที่ยวที่เข้ามามุงดูเป็นจำนวนมาก
รายงานข่าวระบุว่า เจ้าของโพสต์เปิดเผยถึงที่มาของเหตุการณ์ว่า ตนมักจะเดินทางมาผลิตคอนเทนต์ตกปลาและตกหมึกที่บริเวณชายหาดพัทยาเป็นประจำ กระทั่งล่าสุดได้รับแจ้งเบาะแสจากเครือข่ายนักตกปลาว่าพบฝูงปลาหมอคางดำในบริเวณดังกล่าว จึงได้นำแหมาทดลองหว่านเพื่อหวังช่วยกำจัด ซึ่งผลปรากฏว่าสามารถจับปลาหมอคางดำขึ้นมาได้เป็นจำนวนมาก
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความกังวลใจให้กับผู้โพสต์และกลุ่มนักตกปลาเป็นอย่างยิ่ง พร้อมตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยว่า ปลาชนิดดังกล่าวซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่น สามารถปรับตัวเข้ามาอาศัยและเอาชีวิตรอดในน้ำทะเลได้อย่างไร
ทั้งนี้ ทางกลุ่มนักตกปลาได้เรียกร้องและฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหามาตรการป้องกันอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีความห่วงใยว่า หากปล่อยให้ปลาหมอคางดำแพร่ขยายพันธุ์ในพื้นที่ทะเล จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะการไล่ล่ากินสัตว์น้ำท้องถิ่น รวมถึงตัวอ่อนของปลาและหมึก ซึ่งอาจลุกลามกลายเป็นวิกฤตที่สร้างความเสียหายต่อห่วงโซ่อาหารและอาชีพประมงชายฝั่งในอนาคต