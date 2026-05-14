“มาลี” โต้ทันควัน ปัดข่าวทหารเขมรยิงปืน 11 นัดที่โอร์เสม็ด โวยบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชา

โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงปฏิเสธข่าวทหารกัมพูชายิงปืน 11 นัดบริเวณด่านโอร์เสม็ด โวยบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชาอย่างร้ายแรง
เมื่อค่ำวันที่ 13 พฤษภาคม 2026 พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงว่า กรณีสื่อไทยบางสำนักได้เผยแพร่ข่าวกล่าวหากองกำลังกัมพูชาว่ายิงปืนจำนวน 11 นัดบริเวณจุดผ่านแดนถาวรโอร์เสม็ด จังหวัดอุดรมีชัยนั้น เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริง
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยสิ้นเชิง พร้อมระบุว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ และเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายกัมพูชาอย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ ทางการกัมพูชาได้เรียกร้องให้สื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไป รับทราบจุดยืนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีดังกล่าว กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่าทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอร์เสม็ดรวม 11 นัดในหลายจุด ช่วงเวลาพลบค่ำของวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นการกระทำของกำลังพลทหารกัมพูชาที่ขาดระเบียบวินัย ใช้อาวุธปืนประจำกายยิงออกมาเป็นระยะ
รายงานระบุว่า จุดเริ่มต้นของการยิงอยู่บริเวณเนิน 278 ทิศตะวันออกของช่องจอม ก่อนจะไล่แนวยิงลงมาตามพื้นที่ฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่โอร์เสม็ด โดยแต่ละจุดมีการยิงเพียง 1-2 นัด รวมทั้งสิ้น 11 นัด
ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าลักษณะการยิงไม่ได้เป็นการยิงต่อเนื่องเป็นชุด หรือมีลักษณะมุ่งหวังผลทางยุทธวิธี เนื่องจากเป็นการยิงกระจายเป็นจุดๆ และไม่มีเป้าหมายชัดเจน ส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิด
กองทัพภาคที่ 2 ยังคงสั่งการให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเหตุที่อาจกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา