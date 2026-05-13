“เทพไท” แนะ “ทักษิณ” วางมือการเมือง เปิดทางคนรุ่นใหม่ หวั่นประเทศวนกลับสู่ความขัดแย้งเดิม

“เทพไท เสนพงศ์” ขอ “ทักษิณ” อยู่เงียบๆ ทบทวนบทเรียนทางการเมืองที่ผ่านมา พร้อมเปิดทางคนรุ่นใหม่บริหารพรรคเพื่อไทย เตือนหากหวนคืนเวทีการเมืองเต็มตัว อาจปลุก “ระบอบทักษิณ” กลับมาสร้างความขัดแย้งซ้ำเดิมในสังคมไทย
วันนี้ (13 พ.ค.) นายเทพไท เสนพงศ์ ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อบทบาททางการเมืองของ ทักษิณ ชินวัตร โดยระบุว่า สิ่งที่อยากเสนอถึงอดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้ คือการ “อยู่เฉยๆ” และทบทวนบทเรียนทางการเมืองที่ผ่านมา รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านเมืองจากการเข้ามามีบทบาททางการเมืองในอดีต
เทพไทกล่าวว่า ไม่ต้องการเห็นทักษิณกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมือง หรืออยู่เบื้องหลังการเมืองอีกต่อไป พร้อมมองว่าถึงแม้พรรคเพื่อไทยจะถือเป็นพรรคที่ทักษิณก่อตั้งขึ้นมา แต่บริบททางการเมืองไทยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จึงควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารและขับเคลื่อนพรรคแทน
“ถ้าอยากให้พรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองตามที่ประกาศไว้ ก็ควรเปิดโอกาสให้คนในพรรค โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้บริหารพรรคต่อไป” เทพไทกล่าว
อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราชยังแสดงความเห็นว่าหากทักษิณยังไม่วางมือจากการเมือง และกลับมาเป็น “ตัวละครหลัก” อีกครั้ง อาจทำให้การเมืองไทยย้อนกลับไปสู่จุดเดิมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง
“ระบอบทักษิณยังอยู่ในความรู้สึกของคนไทยจำนวนมาก ถ้าลดบทบาทลง เรื่องเหล่านี้ก็อาจค่อยๆ จางหายไป แต่ถ้ากลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีก ก็จะทำให้ประเทศไทยติดอยู่ในวังวนการเมืองแบบเดิมไม่จบสิ้น” เทพไทระบุ
นอกจากนี้ เทพไทยังกล่าวถึงกลุ่มผู้สนับสนุนทักษิณที่ออกมาต้อนรับอย่างคึกคักหลังพ้นเรือนจำ โดยยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติของบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังมีผู้ศรัทธาจำนวนมาก แม้กระแสความนิยมจะลดลงจากในอดีตก็ตาม
อย่างไรก็ตาม เทพไทขอให้การสนับสนุนหรือการแสดงออกทางการเมืองเป็นไปอย่างมีเหตุผล และไม่ควรใช้มวลชนหรือการรวมตัวของผู้สนับสนุนไปเป็นเงื่อนไขในการต่อรองทางการเมือง
“จะรัก จะชอบ จะสนับสนุนก็เป็นเรื่องปกติ แต่ขอให้มีเหตุผล และอย่านำการรวมตัวของมวลชนไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองหรือต่อรองกันทางการเมือง” เทพไทกล่าวทิ้งท้าย