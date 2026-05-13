“เสรี” เตือนรัฐทบทวนฟรีวีซ่า หวั่นต่างชาติตั้งรกราก ลามสู่ “อาณานิคมยุคใหม่”

“รศ.เสรี วงษ์มณฑา” แนะรัฐบาลคัดกรองประเทศฟรีวีซ่าอย่างเข้มงวด จำกัดพำนักไม่เกิน 30 วัน พร้อมติดตามพฤติกรรมใกล้ชิด หวั่นทุนและชุมชนต่างชาติแทรกซึม ตั้งธุรกิจ-โรงเรียน-ศาสนสถาน จนกลายเป็น “Neo-Colonization” หรืออาณานิคมยุคใหม่ในไทย
วันนี้ (13 พ.ค.) เสรี วงษ์มณฑา รองศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารมวลชน ออกมาแสดงความเห็นถึงนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาล โดยระบุว่า การเปิดฟรีวีซ่าไม่ควรดำเนินการแบบเหมารวมทุกประเทศ แต่ควรพิจารณาเป็นรายประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะประเทศที่ไม่มีแนวโน้มก่อปัญหาหรือเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทยระยะยาว
รศ.เสรีระบุว่า ระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวต่างชาติควรถูกจำกัดไว้ราว 30 วันเท่านั้น พร้อมเสนอให้ภาครัฐติดตามพฤติกรรมของผู้เดินทางเข้าไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรือที่เรียกว่า “ธุรกิจสีเทา” รวมถึงการเข้ามาสร้างเครือข่ายชุมชนของคนต่างชาติในลักษณะถาวร
“เมื่อเข้ามาอยู่แล้ว รัฐต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเขามาทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่ และมีการสร้างชุมชนแบบครบวงจร ทั้งโรงเรียน ธุรกิจ โบสถ์ วิหาร หรือระบบทางสังคมของตนเองหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบ” รศ.เสรีกล่าว
นอกจากนี้ยังได้หยิบยกคำว่า “Neo-Colonization” หรือ “อาณานิคมยุคใหม่” ซึ่งกำลังถูกใช้ในหมู่นักวิเคราะห์ระหว่างประเทศ มาอธิบายสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย โดยชี้ว่าปัจจุบันการล่าอาณานิคมไม่ได้ใช้กำลังทหารหรือการรุกรานแบบในอดีต แต่เปลี่ยนมาใช้วิธีส่งประชากรเข้าไปตั้งชุมชน สร้างระบบเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมของตนเองในประเทศเป้าหมายแทน
รศ.เสรียังเตือนว่า ปรากฏการณ์ลักษณะดังกล่าวเริ่มเกิดขึ้นแล้วในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยมีกลุ่มคนจากหลายสัญชาติเข้ามาตั้งรกรากและขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและสังคม จึงมองว่ารัฐบาลจำเป็นต้องระมัดระวัง และไม่ควรมุ่งเน้นเพียงรายได้จากการท่องเที่ยวจนละเลยผลกระทบด้านความมั่นคงและโครงสร้างสังคมในระยะยาว
“Neo-Colonization อาจเกิดขึ้นได้ เพราะความหิวเงินจากนักท่องเที่ยว ที่ไม่ได้เข้ามาเพื่อท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่อาจเข้ามาเพื่อสร้างฐานและยึดพื้นที่ทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่” รศ.เสรีกล่าวทิ้งท้าย