กองทัพภาค 2 ชี้ทหารกัมพูชายิง 11 นัดแนวโอร์เสม็ดขาดวินัย ไม่ใช่การหวังผลทางทหาร

ทหารเขมรยิงปืน 11 นัดป่วนแนวชายแดนโอร์เสม็ด กองทัพภาคที่ 2 ชี้เป็นฝีมือทหารไร้วินัย ไม่ได้หวังผลทางยุทธวิธี สั่งกำลังพลเฝ้าระวังเข้ม 24 ชั่วโมง ป้องกันเหตุบานปลาย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2569 กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยกรณีทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอร์เสม็ด รวม 11 นัด ในหลายจุด ช่วงเวลาพลบค่ำที่ผ่านมา ว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นการกระทำของกำลังพลทหารกัมพูชาที่ขาดระเบียบวินัย ก่อนใช้อาวุธปืนประจำกายยิงออกมาเป็นระยะ
รายงานระบุว่า จุดเริ่มต้นของการยิงอยู่บริเวณเนิน 278 ทิศตะวันออกของช่องจอม ก่อนจะไล่แนวยิงลงมาตามพื้นที่ฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่โอร์เสม็ด โดยแต่ละจุดมีการยิงเพียง 1-2 นัด รวมทั้งสิ้น 11 นัด
ทั้งนี้ จากการประเมินสถานการณ์คาดว่าลักษณะการยิงไม่ได้เป็นการยิงต่อเนื่องเป็นชุด หรือมีลักษณะมุ่งหวังผลทางยุทธวิธี เนื่องจากเป็นการยิงกระจายเป็นจุดๆ และไม่มีเป้าหมายชัดเจน ส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิด
กองทัพภาคที่ 2 ยังคงสั่งการให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันเหตุที่อาจกระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา