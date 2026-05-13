Gripen ทอ.ลำแรก เข้าสู่สายการผลิต SABB เรียบร้อย "บิ๊กคิม" บินสวีเดนติดตามคืบหน้า-วางแผนล็อต 2

ก้าวสำคัญทัพฟ้าไทย Gripen F ลำแรกเข้าสู่สายการผลิตของบริษัท SAAB แล้ว ขณะที่ ผบ.ทอ.บินตรงติดตามความคืบหน้าถึงสวีเดน พร้อมเดินหน้าแผนจัดหาล็อต 2 เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บป้องกันน่านฟ้า
พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานกรรมการบริหารโครงการร่วมไทย-สวีเดน ในระดับรัฐบาล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน ระยะที่ 1 (Gripen E/F) เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ที่ Swedish Defence Materiel Administration (FMV) เมืองสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย ตามสัญญาการจัดซื้อ และได้ร่วมหารือกับ Ms. Eva Hagwall, FMV Deputy Director General เพื่อความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในอนาคต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพอากาศไทยได้ลงนามทำสัญญาจัดหาเครื่องบินรบ Gripen E/F ระยะที่ 1 รวม 4 ลำ ภายใต้โครงการชื่อว่า “บูรพาสันติ 1” (Peace Burapha 1) เมื่อ ส.ค. 2568 มูลค่า 19,500 ล้านบาท โดยลงนามร่วมกับ FMV (องค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารสวีเดน) และบริษัท Saab สวีเดน
สำหรับโครงการระยะที่ 1 ดำเนินการในงบประมาณปี 2568-2572 โดยมีกำหนดทยอยส่งมอบปี 2572 ส่วนแผนระยะที่ 2 กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2571 เพิ่มอีก 4 ลำ ตามแผนทั้งโครงการ 1 ฝูง รวม 12 ลำ เพื่อทดแทนฝูงบิน F-16-A/B ประจำการที่ กองบิน 1 จ.นครราชสีมา
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในขณะนี้เครื่องบิน Gripen F ลำแรกที่กองทัพอากาศไทยจัดหาได้เข้าสู่สายการผลิต บริษัท SABB เมืองลินเชอปิง เรียบร้อยแล้ว