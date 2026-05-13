ทบ.แจงครูนายสิบสายลับกลยุทธ์ดูแลทหารใหม่ ย้ำไม่ได้มีไว้จับผิด แต่เพื่อ ‘คุ้มครอง’

เปิดเบื้องหลังบทบาท “นายสิบสายลับ” หรือ “ครูเฝ้าตรวจ” ในค่ายทหาร ย้ำไม่ใช่การจับผิดหรือกลั่นแกล้งทหารใหม่ แต่เป็นกลไกสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพ สังเกตสภาพจิตใจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง พร้อมสกัดปัญหายาเสพติดและอิทธิพลในค่าย
วันนี้ (13 พ.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 28" ได้ออกมาโพสต์ไขข้อสงสัยให้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของ "นายสิบสายลับ" หรือ "ครูเฝ้าตรวจ" ภายในหน่วยฝึกทหารใหม่ โดยระบุว่านี่คือกลยุทธ์สำคัญด้านการปกครองและจิตวิทยา เพื่อยกระดับการดูแลทหารกองประจำการอย่างใกล้ชิด
ทางหน่วยได้อธิบายความแตกต่างระหว่างสิ่งที่แสดงออกและวัตถุประสงค์ที่แท้จริง โดยระบุว่า
- หน้าฉาก การคลุกคลี ใช้ชีวิตร่วมกัน ร่วมกิน นอน และฝึกไปพร้อมกับทหารใหม่ เป้าหมายเพื่อให้ทหารใหม่เกิดความเชื่อใจ กล้าเปิดใจ และระบายความรู้สึกออกมา
- หลังฉาก คือภารกิจเชิงลึกเพื่อสวัสดิภาพ ประเมินสภาวะจิตใจ คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการทำร้ายตัวเอง พร้อมกวาดล้างอิทธิพล ตรวจสอบและสกัดกั้นกลุ่ม 'มาเฟีย' หรือพฤติกรรมเกเรในหมู่ทหารใหม่ พร้อมสกัดกั้นยาเสพติด ป้องกันการมั่วสุมและการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในค่าย และรักษาความสงบ ดูแลความปลอดภัยให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม
ทางหน่วยฝึกฯ ระบุเพิ่มเติมว่า หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการมีสายลับในหน่วยฝึกทำไปเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อกลั่นแกล้งทหารใหม่ แต่ในข้อเท็จจริงคือ "ความเอาใจใส่ในรายละเอียดที่ไม่สามารถมองข้ามได้" โดยทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจว่า ครูนายสิบเหล่านี้ไม่ได้มีหน้าที่เพื่อการจับผิด แต่เป็นการ ‘คุ้มครอง’ น้องคนเล็กของกองทัพให้ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดการฝึก
ทั้งนี้ การออกมาเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องการสร้างความโปร่งใสและลดความกังวลของญาติทหารใหม่ เกี่ยวกับระบบการปกครองภายในค่ายทหารในยุคปัจจุบัน