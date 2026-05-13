สภาหอการค้าฯ จีนแต่งตั้ง “ดร.ทรงฤทธิ์” นายกสมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาต่างประเทศ

สภาหอการค้านานาชาติจีน ณ นครกว่างโจว ประกาศแต่งตั้ง ดร.ทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นายกสมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาต่างประเทศ (Overseas Advisor) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2025 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2030
การแต่งตั้งในครั้งนี้นับเป็นอีกบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมุ่งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศให้มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ สมาคมสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีนยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทย-จีน ควบคู่กับการเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ วัฒนธรรม และเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศให้มั่นคงและนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
