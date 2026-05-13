"ทนายเมียหลวง" ชี้บังคับอม=ข่มขืน กางข้อกฎหมาย เปิดหลักการริบพยานหลักฐานในคดีล่วงละเมิดทางเพศ

“ทนายเมียหลวง” ออกมาไขข้อกฎหมายคดีความผิดทางเพศ ชี้ชัดว่าการบังคับให้อมอวัยวะเพศเข้าข่าย “ข่มขืนกระทำชำเรา” ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา พร้อมอธิบายละเอียดถึงน้ำหนักพยานสำคัญ ทั้งคำให้การผู้เสียหาย คลิปเสียงแอบอัด และคำรับสารภาพ ว่าศาลใช้พิจารณาอย่างไรในการตัดสินคดี
วันนี้ (13 พ.ค.) จากประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจในคดีความผิดทางเพศ ทนายพัฒน์ หรือ นายอนุสรณ์ อะสุระพงษ์ ทนายความชื่อดังเจ้าของฉายา "ทนายเมียหลวง" ได้ออกมาให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ศาลใช้ประกอบการตัดสินใจ
โดยยืนยันชัดเจนว่าการบังคับให้ผู้อื่นใช้อวัยวะเพศให้ทางปาก หรือการ "อม" นั้น ถือว่ามีความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราแล้ว ตามบรรทัดฐานคำพิพากษาศาลฎีกา ซึ่งในการพิจารณาคดีลักษณะนี้ ศาลมักจะให้น้ำหนักมากที่สุดกับ "ประจักษ์พยาน" โดยเฉพาะตัวผู้เสียหายเองที่ถือเป็นพยานเดี่ยวในที่เกิดเหตุ รวมถึงพยานวัตถุอย่างภาพจากกล้องวงจรปิดหรือภาพถ่ายที่บันทึกไว้ได้
แต่หากไม่มีหลักฐานที่เห็นเหตุการณ์ชัดเจน ศาลจะใช้วิธีนำพยานแวดล้อมและพยานประกอบหลายอย่างมาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้เห็นภาพการกระทำผิดที่แท้จริง
สำหรับการรับสารภาพของจำเลยนั้น ทนายพัฒน์ระบุว่ามีความสำคัญแตกต่างกันตามบริบท หากเป็นการรับสารภาพต่อหน้าศาลในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำไม่ถึง 5 ปี เช่น คดีข่มขืนทั่วไป ศาลสามารถพิพากษาลงโทษได้ทันที โดยไม่ต้องสืบพยานเพิ่ม แต่หากเป็นคำรับสารภาพนอกศาล หรือการยอมรับผิดกับบุคคลอื่น ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเป็น "พยานบอกเล่า" ซึ่งศาลรับฟังได้แต่ต้องมีน้ำหนักเพียงพอ โดยเฉพาะกรณีที่มีการปฏิเสธในภายหลัง โจทก์จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุนคำรับสารภาพนั้นด้วยเพื่อให้ศาลลงโทษจำเลยได้
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือ "คลิปเสียงแอบบันทึก" ซึ่งมักถูกนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญ ทนายพัฒน์อธิบายว่าคลิปเสียงที่แอบอัดไว้ระหว่างการสนทนาสามารถใช้ในคดีอาญาได้ แม้จะเป็นการได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคู่สนทนาก็ตาม แต่ผู้ที่อ้างหลักฐานนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นเสียงของจำเลยจริง ไม่มีการตัดต่อ และเป็นการพูดคุยกันอย่างจริงจังไม่ใช่การล้อเล่น อย่างไรก็ตาม ศาลจะให้น้ำหนักกับคลิปเสียงที่แอบอัดแตกต่างกันไปตามประเภทคดี หากเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว เช่น คดีหมิ่นประมาท ศาลอาจเลือกไม่รับฟังเพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ทั้งนี้ ทุกกระบวนการต้องรอคำวินิจฉัยอันถึงที่สุดของศาลเพื่อพิสูจน์ความผิดที่ถูกต้องแม่นยำต่อไป