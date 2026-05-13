เดือดจัด! แท็กซี่ขับวนเสียค่าด่วนซ้ำซ้อน ลูกค้าถาม "ขับรถเป็นไหม" เจอถีบสวน ก่อนโต้กลับจนน็อกคาปั๊ม (ชมคลิป)

คลิปเดือด เมื่อโชเฟอร์แท็กซี่กับผู้โดยสารหนุ่มเปิดศึกกลางปั๊มน้ำมัน ปมเริ่มจาก “ขับเลยทางลงด่วน” จนต้องเสียค่าทางด่วนซ้ำ ก่อนผู้โดยสารถามแรง “ขับรถเป็นไหมครับ” ทำคนขับเดือดจัด หักรถเข้าปั๊มเปิดศึกชกต่อย สุดท้ายผู้โดยสารพลิกเกมย่ำหน้าคนขับนอนนิ่งคาพื้น ขณะที่ตำรวจรับเรื่องสอบสวนแล้ว
วันนี้ (13 พ.ค.) กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลฯ เมื่อเพจ "ตลาดล่างนิวส์" เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทสุดระทึกระหว่างโชเฟอร์แท็กซี่กับผู้โดยสารหนุ่ม ซึ่งมีจุดเริ่มต้นเพียงแค่การขับรถหลงทาง เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้โดยสารเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันจากย่านปิ่นเกล้ามุ่งหน้าบางนา โดยตกลงขึ้นทางด่วนและผู้โดยสารเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียมเรียบร้อย
แต่เรื่องกลับบานปลายเมื่อถึงจุดลงทางด่วนบางนา คนขับกลับขับเลยเส้นทาง ทำให้ต้องเสียค่าทางด่วนซ้ำเป็นครั้งที่สอง สร้างความไม่พอใจให้ผู้โดยสารจนเอ่ยปากถามว่า "ขับรถเป็นไหมครับ" คำพูดนี้ทำให้โชเฟอร์ของขึ้นทันที ตอบกลับด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่า "มึงคนแรกเลยนะที่ด่ากู"
โดยโชเฟอร์ตัดสินใจหักรถเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง พร้อมท้าทายว่า "จอดตรงนี้ มีปัญหาอะไรก็คุยมา" ขณะที่ผู้โดยสารกำลังพยายามถ่ายรูปบัตรประจำตัวคนขับเพื่อร้องเรียน คนขับได้ลงจากรถมาเปิดประตูหลังแล้วกระหน่ำถีบผู้โดยสารหลายครั้ง ผู้โดยสารอุทานด้วยความตกใจว่า "เฟี้ยวจัด" ก่อนจะอาศัยจังหวะที่กำลังจะล้มลงคว้าขาคนขับจนล้มคว่ำไปด้วยกัน
ผู้โดยสารพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายคุมเกม ย่ำเข้าที่ใบหน้าโชเฟอร์จนลงไปนอนนิ่งสนิทคาพื้นปั๊ม ท่ามกลางความตกใจของพยานในเหตุการณ์ที่รีบเข้ามาห้ามทัพ
ทางด้านเพจ "แท็กซี่ไทย" ระบุว่าขณะนี้เรื่องถึงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว โดยสรุปความเสียหายเบื้องต้น ระบุว่าคนขับแท็กซี่ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกและมีรอยปูดบวมตามใบหน้า ส่วนตัวรถไม่ได้รับความเสียหายจากการปะทะ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่าย เพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
