xs
xsm
sm
md
lg

เคลิงค์ จับมือ เรเว่ ปั้น Solar–EV Ecosystem ดันโชว์รูม BYD สู่ Clean Energy Hub รับตลาดรถไฟฟ้าโตแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางความผันผวนด้านพลังงาน และการขยายตัวของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย บริษัท เคลิงค์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (Klink Advanced Technology) ผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรในประเทศไทย ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งสำคัญกับ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด (Rêver Automotive) ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทย 

 เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันพลังงานสะอาดครบวงจร เชื่อมโยงการใช้พลังงานภายในบ้านให้ลงตัวกับทุกการเดินทาง ความร่วมมือดังกล่าว ดำเนินการภายใต้แนวคิด Unlock Your Future : Solar for your home, EV for your journey เพื่อมุ่งสร้างระบบนิเวศพลังงานสะอาด ที่ผสานเทคโนโลยีโซลาร์รูฟท็อปเข้ากับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางต้นทุนพลังงานที่มีความผันผวน

• มีข้อมูลจากภาครัฐและหน่วยงานด้านพลังงานระบุว่า ตลาด EV ในประเทศไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ราว 13–14% ของตลาดรถยนต์รวมในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะที่ BYD ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด ด้วยส่วนแบ่งยอดขายในไทยราว 30–40% สะท้อนถึงการยอมรับของผู้บริโภคและความพร้อมของเทคโนโลยี


ภายในงาน นาย เหลียง กวน ประธานบริหาร บริษัท เคลิงค์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เผยความสำคัญของการ จับมือกันครั้งนี้ว่า “การเติบโตของ EV กำลังเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของภาคครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน จากรถยนต์สันดาปสู่รถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเปลี่ยนจากค่าน้ำมัน มาเป็นค่าไฟฟ้าแทน อีกทั้งระบบโซลาเซลล์ในไทย ก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซลูชันที่ผสาน การทำงานระหว่างอินเวอร์เตอร์จาก Solis และแบตเตอรี่จาก BYD ซึ่งช่วยยกระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอินเวอร์เตอร์ Solis โดดเด่นด้านความเสถียร การแปลงพลังงานได้อย่างแม่นยำ รองรับการใช้งานที่เหมาะกับสภาพอากาศในไทย พร้อมระบบ Monitoring ที่ใช้งานง่าย ขณะที่แบตเตอรี่ BYD ก็มีจุดแข็งด้านความปลอดภัย ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก อายุการใช้งานยาวนาน และรองรับการชาร์จ-คายประจุได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อนำมาทำงานร่วมกันในระบบไฮบริด จะช่วยให้ผู้ใช้งานใช้ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน และรองรับสถานการณ์ไฟฟ้าดับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ต้องการพลังงานสะอาดและความคุ้มค่าในระยะยาว

โดยความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เป็นการขยายบริการแบบครบวงจรและดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีมา ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถผลิตและบริหารจัดการด้านพลังงานได้ด้วยตนเอง ผ่านโซลูชันโซลาร์รูฟท็อป ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้พลังงานจริง”


ทางด้าน นายจิรศักดิ์ ชื่นอารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด กล่าวถึงทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ก้าวสู่การสร้างระบบนิเวศด้านพลังงานว่า “เราไม่ได้มองเพียงการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องการที่จะมุ่งสร้างประสบการณ์การใช้พลังงานที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Integration) ระหว่างบ้านและรถยนต์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้พลังงานสะอาดได้อย่างเต็มรูปแบบที่สำคัญคือ ประหยัด และลดต้นทุนในระยะยาวได้อย่างแท้จริง โดยที่เราคาดว่า จะดันยอดการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 2,000 หลัง/ปี ความร่วมมือกันครั้งนี้ ถือว่าเป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ก้าวสู่มิติของความเป็นสากลได้อย่างภาคภูมิใจ”


ขณะที่ นางสาวโจว เซีย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีวายดี ประเทศไทย จำกัด กล่าวเสริมว่า “เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เทรนด์ใหม่ของผู้ใช้รถยนต์ในปัจจุบัน กำลังเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากปรากฎการณ์ในงาน Motor Show 2026 ที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ได้สร้างสถิติยอดจองสูงสุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งเป็นการประกาศว่า คนไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ ยุคการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างแท้จริง และปัจจัยสำคัญ ที่ผลักดันการเติบโตของตลาด EV ในไทย มาจากความผันผวนของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เนื่องจากเทคโนโลยีอย่าง Blade Battery ช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้น ประกอบกับการขยายเครือข่ายบริการหลังการขาย ส่งผลให้การใช้งาน EV ในไทยเข้าสู่ช่วงเติบโตอย่างรวดเร็ว

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ของทั้งสองบริษัท ถือเป็นการตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำ และช่วยยกระดับโชว์รูม BYD ให้เป็น One-Stop Clean Energy Hub ที่รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า ระบบโซลาร์รูฟท็อป และบริการให้คำปรึกษาด้านพลังงานไว้ในจุดเดียว พร้อมพัฒนาแพ็คเกจแบบ Bundle ที่รวมการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ รวมถึง โซลูชันทางการเงินร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภคให้กว้างมากขึ้น ในช่วงที่ผู้บริโภคต้องการควบคุมต้นทุนพลังงาน ท่ามกลางแนวโน้มค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการต่อยอดธุรกิจ แต่เป็นการวางรากฐานของระบบพลังงานแห่งอนาคต ที่ผู้บริโภคสามารถ ผลิต-ใช้-บริหารพลังงานได้ด้วยตนเอง” นางสาวโจว เซีย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีวายดี ประเทศไทย จำกัด กล่าว

ถือเป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และ ยนตรกรรมแห่งอนาคต มาบรรจบกันได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน ให้ประเทศไทย เข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนไทยเป็นสำคัญ









เคลิงค์ จับมือ เรเว่ ปั้น Solar–EV Ecosystem ดันโชว์รูม BYD สู่ Clean Energy Hub รับตลาดรถไฟฟ้าโตแรง
เคลิงค์ จับมือ เรเว่ ปั้น Solar–EV Ecosystem ดันโชว์รูม BYD สู่ Clean Energy Hub รับตลาดรถไฟฟ้าโตแรง
เคลิงค์ จับมือ เรเว่ ปั้น Solar–EV Ecosystem ดันโชว์รูม BYD สู่ Clean Energy Hub รับตลาดรถไฟฟ้าโตแรง
เคลิงค์ จับมือ เรเว่ ปั้น Solar–EV Ecosystem ดันโชว์รูม BYD สู่ Clean Energy Hub รับตลาดรถไฟฟ้าโตแรง
เคลิงค์ จับมือ เรเว่ ปั้น Solar–EV Ecosystem ดันโชว์รูม BYD สู่ Clean Energy Hub รับตลาดรถไฟฟ้าโตแรง