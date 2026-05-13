เคลิงค์ จับมือ เรเว่ ปั้น Solar–EV Ecosystem ดันโชว์รูม BYD สู่ Clean Energy Hub รับตลาดรถไฟฟ้าโตแรง

ท่ามกลางความผันผวนด้านพลังงาน และการขยายตัวของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย บริษัท เคลิงค์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (Klink Advanced Technology) ผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรในประเทศไทย ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งสำคัญกับ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด (Rêver Automotive) ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันพลังงานสะอาดครบวงจร เชื่อมโยงการใช้พลังงานภายในบ้านให้ลงตัวกับทุกการเดินทาง ความร่วมมือดังกล่าว ดำเนินการภายใต้แนวคิด Unlock Your Future : Solar for your home, EV for your journey เพื่อมุ่งสร้างระบบนิเวศพลังงานสะอาด ที่ผสานเทคโนโลยีโซลาร์รูฟท็อปเข้ากับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางต้นทุนพลังงานที่มีความผันผวน
• มีข้อมูลจากภาครัฐและหน่วยงานด้านพลังงานระบุว่า ตลาด EV ในประเทศไทยยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนยอดขายอยู่ที่ราว 13–14% ของตลาดรถยนต์รวมในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะที่ BYD ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด ด้วยส่วนแบ่งยอดขายในไทยราว 30–40% สะท้อนถึงการยอมรับของผู้บริโภคและความพร้อมของเทคโนโลยี
ภายในงาน นาย เหลียง กวน ประธานบริหาร บริษัท เคลิงค์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เผยความสำคัญของการ จับมือกันครั้งนี้ว่า “การเติบโตของ EV กำลังเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของภาคครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน จากรถยนต์สันดาปสู่รถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเปลี่ยนจากค่าน้ำมัน มาเป็นค่าไฟฟ้าแทน อีกทั้งระบบโซลาเซลล์ในไทย ก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซลูชันที่ผสาน การทำงานระหว่างอินเวอร์เตอร์จาก Solis และแบตเตอรี่จาก BYD ซึ่งช่วยยกระดับการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอินเวอร์เตอร์ Solis โดดเด่นด้านความเสถียร การแปลงพลังงานได้อย่างแม่นยำ รองรับการใช้งานที่เหมาะกับสภาพอากาศในไทย พร้อมระบบ Monitoring ที่ใช้งานง่าย ขณะที่แบตเตอรี่ BYD ก็มีจุดแข็งด้านความปลอดภัย ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก อายุการใช้งานยาวนาน และรองรับการชาร์จ-คายประจุได้เต็มประสิทธิภาพ เมื่อนำมาทำงานร่วมกันในระบบไฮบริด จะช่วยให้ผู้ใช้งานใช้ไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน และรองรับสถานการณ์ไฟฟ้าดับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่ต้องการพลังงานสะอาดและความคุ้มค่าในระยะยาว
โดยความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการผนึกกำลังเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เป็นการขยายบริการแบบครบวงจรและดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีมา ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถผลิตและบริหารจัดการด้านพลังงานได้ด้วยตนเอง ผ่านโซลูชันโซลาร์รูฟท็อป ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้พลังงานจริง”
ทางด้าน นายจิรศักดิ์ ชื่นอารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรเว่ ออโตโมทีฟ จำกัด กล่าวถึงทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ก้าวสู่การสร้างระบบนิเวศด้านพลังงานว่า “เราไม่ได้มองเพียงการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องการที่จะมุ่งสร้างประสบการณ์การใช้พลังงานที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Integration) ระหว่างบ้านและรถยนต์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้พลังงานสะอาดได้อย่างเต็มรูปแบบที่สำคัญคือ ประหยัด และลดต้นทุนในระยะยาวได้อย่างแท้จริง โดยที่เราคาดว่า จะดันยอดการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 2,000 หลัง/ปี ความร่วมมือกันครั้งนี้ ถือว่าเป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ก้าวสู่มิติของความเป็นสากลได้อย่างภาคภูมิใจ”
ขณะที่ นางสาวโจว เซีย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีวายดี ประเทศไทย จำกัด กล่าวเสริมว่า “เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เทรนด์ใหม่ของผู้ใช้รถยนต์ในปัจจุบัน กำลังเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากปรากฎการณ์ในงาน Motor Show 2026 ที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ได้สร้างสถิติยอดจองสูงสุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งเป็นการประกาศว่า คนไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ ยุคการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างแท้จริง และปัจจัยสำคัญ ที่ผลักดันการเติบโตของตลาด EV ในไทย มาจากความผันผวนของราคาน้ำมันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เนื่องจากเทคโนโลยีอย่าง Blade Battery ช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้น ประกอบกับการขยายเครือข่ายบริการหลังการขาย ส่งผลให้การใช้งาน EV ในไทยเข้าสู่ช่วงเติบโตอย่างรวดเร็ว
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ของทั้งสองบริษัท ถือเป็นการตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำ และช่วยยกระดับโชว์รูม BYD ให้เป็น One-Stop Clean Energy Hub ที่รวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้า ระบบโซลาร์รูฟท็อป และบริการให้คำปรึกษาด้านพลังงานไว้ในจุดเดียว พร้อมพัฒนาแพ็คเกจแบบ Bundle ที่รวมการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ รวมถึง โซลูชันทางการเงินร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภคให้กว้างมากขึ้น ในช่วงที่ผู้บริโภคต้องการควบคุมต้นทุนพลังงาน ท่ามกลางแนวโน้มค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการต่อยอดธุรกิจ แต่เป็นการวางรากฐานของระบบพลังงานแห่งอนาคต ที่ผู้บริโภคสามารถ ผลิต-ใช้-บริหารพลังงานได้ด้วยตนเอง” นางสาวโจว เซีย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีวายดี ประเทศไทย จำกัด กล่าว
ถือเป็นการโคจรมาพบกันระหว่าง นวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และ ยนตรกรรมแห่งอนาคต มาบรรจบกันได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน ให้ประเทศไทย เข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของคนไทยเป็นสำคัญ