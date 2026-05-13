Dept จัดคอนเสิร์ตใหม่ กับ not smoke, but cloud album launch concert

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Dept เปิดตัวอัลบัมใหม่ลำดับ 3 กับ not smoke, but cloud album launch concert ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน ที่ Moonstar Studio

โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถูกออกแบบให้แตกต่างจากโชว์ก่อน ๆ ด้วยคอนเซ็ปต์ “ก้อนเมฆของความรู้สึก” ที่เปรียบผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศภายในงาน โดยใช้ เวทีรูปแบบ 360 องศา ทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงการแสดงได้รอบทิศทาง ใกล้ชิดกับศิลปินมากขึ้น และสัมผัสอารมณ์ของเพลงได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ยังเตรียมโปรดักชันพิเศษที่ออกแบบให้สอดคล้องกับธีมของอัลบั้ม ทั้งแสง สี และบรรยากาศที่จำลอง “ท้องฟ้าและกลุ่มเมฆ” เพื่อสะท้อนการก่อตัวของความรู้สึกหลากหลายรูปแบบ ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแสดงดนตรี แต่เป็นประสบการณ์ที่ผสมผสานทั้งภาพ เสียง และอารมณ์เข้าด้วยกัน

🎫จำหน่ายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ผ่าน Eventpop https://www.eventpop.me/e/148714/dept-notsmokebutcloud
ราคาบัตร (All Standing)
Regular 1,600 .- / VIP 2,200 .- (Sold Out) / VVIP 3,200 .- (Sold Out)
*หมายเหตุ: ราคาบัตร รวม Vat 7% แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของ Dept ที่แฟนเพลงไม่ควรพลาด โดยเฉพาะคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มที่ถูกยกให้เป็นโชว์เต็มรูปแบบครั้งใหม่ ที่รวมทั้งตัวตนทางดนตรีและประสบการณ์การแสดงไว้ครบถ้วนในเวทีเดียว

