ตอบปมดรามาบินวน! เพจดังย้ำ "Go-Around" ไม่ใช่ความผิดพลาด แต่คือความรับผิดชอบต่อชีวิต

ไขข้อข้องใจวินาทีระทึกบนฟากฟ้า! เมื่อเครื่องบินกำลังจะแตะรันเวย์แต่จู่ๆ กลับเร่งเครื่องเชิดหัวขึ้นกะทันหัน เพจกัปตันดังชี้แจงชัดเจน อาการ 'Go-Around' หรือการบินขึ้นไปตั้งหลักใหม่ไม่ใช่อุบัติเหตุ แต่คือการตัดสินใจที่ 'มืออาชีพที่สุด' ภายใต้ 4 ปัจจัยชี้วัดความปลอดภัย ย้ำผู้โดยสารอย่าตื่นตระหนก เพราะนี่คือวิธีที่การันตีว่าทุกคนจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
สืบเนื่องจากกรณีที่ "หนุ่ย แบไต๋" พิธีกรด้านไอทีชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การจัดการจราจรทางอากาศของสนามบินสุวรรณภูมิ หลังประสบเหตุการณ์เครื่องบินต้องยกเลิกการลงจอดกะทันหัน (Go-around) พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานฮับการบินระดับโลกและความคุ้มค่าของภาษีสนามบินที่เพิ่มขึ้น จนกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางนั้น
ล่าสุดวันนี้ (13 พ.ค.) แฟนเพจเฟซบุ๊ก "ลุงกัปตัน พาบิน พากิน พาเที่ยว" ได้โพสต์บทความให้ความรู้ด้านการบินในหัวข้อ “เครื่องบินไม่ยอมแลนดิ้ง!!! … นักบิน Go-Around ทำไม?” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยระบุว่า การที่เครื่องบินยกเลิกการลงจอดและเชิดหัวบินขึ้นไปใหม่ หรือ "Go-Around" นั้น ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน ความผิดพลาดของนักบิน หรือเครื่องยนต์ขัดข้องอย่างที่หลายคนตื่นตระหนก แต่เป็นการตัดสินใจที่ "ปลอดภัยและเป็นมืออาชีพที่สุด" ของนักบิน
ทางเพจได้เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่า คล้ายกับการถอยรถเข้าที่จอด หากผู้ขับประเมินแล้วว่ามุมไม่ดีหรือรถเอียง ก็ต้องขับเดินหน้าเพื่อตั้งลำใหม่ เครื่องบินก็เช่นเดียวกัน แต่มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่ามาก โดยปัจจัยหลักที่ทำให้นักบินต้องตัดสินใจทำ Go-Around มี 4 ประการ ได้แก่
สภาพอากาศแปรปรวน (Adverse Weather): เช่น ฝนตกหนักฉับพลัน ลมเปลี่ยนทิศทาง หรือเกิดลมเฉือน (Windshear) ปะทะเครื่องบินกะทันหัน
รันเวย์ไม่พร้อมใช้งาน: เครื่องบินลำหน้ายังเลี้ยวออกจากรันเวย์ไม่พ้น มีรถตรวจการณ์กีดขวาง หรือหอบังคับการบิน (ATC) มีคำสั่งให้บินวนใหม่
แนวร่อนไม่เสถียร (Unstabilized Approach): ถือเป็นกฎเหล็กของสายการบินทั่วโลก หากความเร็ว ระดับความสูง หรือองศาการบินไม่ได้เกณฑ์ที่กำหนดก่อนถึงความสูง 1,000 ฟุต นักบินต้องยกเลิกการลงจอดทันที ห้ามฝืนโดยเด็ดขาด
ดุลยพินิจของนักบิน (Pilot Judgement): แม้ปัจจัยภายนอกจะดูปกติ แต่นักบินสัมผัสได้ถึงความไม่เสถียรของเครื่อง หรือประเมินจากประสบการณ์แล้วว่าไม่ปลอดภัยเพียงพอ ก็มีสิทธิ์เต็มที่ในการสั่ง Go-Around
นอกจากนี้ ทางเพจยังอธิบายกระบวนการในห้องนักบินว่า เมื่อมีการประกาศ Go-Around ทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีสติ เนื่องจากนักบินถูกฝึกซ้อมสถานการณ์นี้มานับครั้งไม่ถ้วน กัปตันจะเร่งเครื่องยนต์สูงสุด (TOGA) เพื่อเชิดหัวขึ้น ขณะที่นักบินผู้ช่วยจะจัดการเก็บล้อและแฟลป พร้อมติดต่อหอบังคับการบิน ซึ่งสายการบินที่ได้มาตรฐานระดับโลกต่างสนับสนุนการตัดสินใจนี้ แม้จะต้องเสียเวลาหรือสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นก็ตาม เพราะความปลอดภัยของผู้โดยสารคือสิ่งสำคัญที่สุด
ท้ายที่สุด เพจลุงกัปตันได้ฝากข้อคิดถึงผู้โดยสารว่า หากต้องเผชิญเหตุการณ์ Go-Around ในอนาคต ขออย่าได้ตื่นตระหนก แต่จงมั่นใจว่าคุณกำลังเดินทางอยู่กับนักบินที่มีวินัยและยึดถือความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง